Süper Lig'in 23'üncü haftasında Adana Demirspor, Galatasaray'a konuk oldu. Karşılaşma sarı-kırmızılı ekibin 1-0 üstünlüğü ile devam ederken, Adana Demirspor 33'üncü dakikada sahadan çekildi. Adana Demirspor'un oyuncusu Semih Güler stattan çıkarken Galatasaray'ın kazandığı penaltı sorusuna, "Konuşmaya gerek yok, gördünüz" cevabını verdi.
Son Dakika › Spor › Adana Demirspor Kaptanı Semih Güler: 'Gördünüz' - Son Dakika
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