Adana Demirspor, Kasımpaşa maçı için hazırlıklarını tamamladı

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Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, yarın deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün resmi sitesinde yaptığı açıklamada, Teknik Direktör Michael Valkanis yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular, 5'e 2 top kapma çalışması gerçekleştirdi. Kulüp tesislerinde yapılan antrenman yaklaşık 1,5 saat sürerken, çift kale maçla sona erdi. Adana Demirspor, karşılaşma için bugün İstanbul'a gidecek. - ADANA