Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak Görevi Devretti - Son Dakika
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Spor

Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak Görevi Devretti

Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak Görevi Devretti

Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, görevi Metin Korkmaz'a devrettiğini duyurdu. Sancak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sezon sonunda nedenini açıklayacağını belirtti ve taraftarlardan yeni başkanlarına destek vermelerini istedi. Ayrıca, takımın ligde kalacağını ve sorumlularla mücadele edeceğini vurguladı.

25.02.2024 20:23  Güncelleme: 20:25
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Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, görevi Metin Korkmaz'a devrettiğini bildirdi.

Sancak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu dakika itibarıyla kulüp başkanlığını Metin Korkmaz'a devrettiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Niye niçin diye sorgulamayın, öyle gerektiği için nedenini ve niçini sezon sonu bir basın toplantısıyla anlatırım. Sizlerden çok ricam Metin Korkmaz'ın etrafında kenetlenin ve gereken desteği verin. Bana saygı duyuyorsanız ve bu takımı seviyorsanız destek verin. Daha güçlü yarınlara diyorum ve hakkınızı helal edin. Benim hakkım varsa helaldir, Allah'a emanet olun. Bu takım ligde kalacaktır merak etmeyin. Ama bu hale gelmesine sebep olanlarla birebir uğraşacağıma ve daha yüksek sesle uğraşacağıma emin olun ve bana güvenin."

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak Görevi Devretti - Son Dakika
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