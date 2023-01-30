Adana Demirspor'la yollarını ayırıp hemen imzayı attı! Assombalonga altyapısından yetiştiği takımını yadırgamayacak

Süper Lig ekibi Adana Demirspor'da yıldız futbolcu Britt Assombalonga ile yollar karşılıklı anlaşılarak ayrılmıştı. Kongolu futbolcunun yeni adresi belli oldu.

6 AYLIK SÖZLEŞME İMZALADI

Britt Assombalonga, altyaspısından yetiştiği İngiltere Championship ekibi Watford ile 6 aylık sözleşme imzaladı. İngiliz ekibinin sözleşmede 1 yıllık da uzatma opsiyonu bulunuyor.

SÜPER LİG KARNESİ

Adana Demirspor formasıyla Süper Lig'de bu sezon 12 maçta 2 gol kaydeden Assombalonga, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 4 gol, 1 asistlik performans ortaya koydu.