Süper Lig ekibi Adana Demirspor'da yıldız futbolcu Britt Assombalonga ile yollar karşılıklı anlaşılarak ayrılmıştı. Kongolu futbolcunun yeni adresi belli oldu.
Britt Assombalonga, altyaspısından yetiştiği İngiltere Championship ekibi Watford ile 6 aylık sözleşme imzaladı. İngiliz ekibinin sözleşmede 1 yıllık da uzatma opsiyonu bulunuyor.
Adana Demirspor formasıyla Süper Lig'de bu sezon 12 maçta 2 gol kaydeden Assombalonga, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 4 gol, 1 asistlik performans ortaya koydu.
Son Dakika › Spor › Adana Demirspor'la yollarını ayırıp hemen imzayı attı! Assombalonga altyapısından yetiştiği takımını yadırgamayacak - Son Dakika