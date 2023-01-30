Adana Demirspor'la yollarını ayırıp hemen imzayı attı! Assombalonga altyapısından yetiştiği takımını yadırgamayacak - Son Dakika
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Adana Demirspor'la yollarını ayırıp hemen imzayı attı! Assombalonga altyapısından yetiştiği takımını yadırgamayacak

30.01.2023 10:48

Adana Demirspor'la sözleşmesi feshedilen Britt Assombalonga, altyapısından geldiği İngiltere Championship ekibi Watford'la imzayı attı.

Süper Lig ekibi Adana Demirspor'da yıldız futbolcu Britt Assombalonga ile yollar karşılıklı anlaşılarak ayrılmıştı. Kongolu futbolcunun yeni adresi belli oldu.

6 AYLIK SÖZLEŞME İMZALADI

Britt Assombalonga, altyaspısından yetiştiği İngiltere Championship ekibi Watford ile 6 aylık sözleşme imzaladı. İngiliz ekibinin sözleşmede 1 yıllık da uzatma opsiyonu bulunuyor.

Adana Demirspor'dan ayrılır ayrılmaz imzayı attı! Assombalonga yeni takımını hiç yadırgamayacak

SÜPER LİG KARNESİ

Adana Demirspor formasıyla Süper Lig'de bu sezon 12 maçta 2 gol kaydeden Assombalonga, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 4 gol, 1 asistlik performans ortaya koydu.

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