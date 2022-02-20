Üye Girişi
Erol Bulut: "Hiç istemediğimiz bir mağlubiyet aldık" - Son Dakika

Erol Bulut: "Hiç istemediğimiz bir mağlubiyet aldık"

20.02.2022 16:27
Erol Bulut: "Hiç istemediğimiz bir mağlubiyet aldık"

Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Erol Bulut, sahalarında 3-0 kaybettikleri Adana Demirspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Hiç istemediğimiz bir mağlubiyet aldık" dedi.

Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Erol Bulut, sahalarında 3-0 kaybettikleri Adana Demirspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Hiç istemediğimiz bir mağlubiyet aldık" dedi.

Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 26. haftasında sahasında konuk ettiği Adana Demirspor'u konuk etti. Etkisiz bir oyun ortaya koyduğu zorlu karşılaşmayı 3-0 mağlup bitiren Gaziantep FK, bu sezon sahasında ilk mağlubiyetini aldı. Maçın ardından değerlendirmelerde bulunan Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, iyi bir rakibe karşı kötü bir mağlubiyet aldıklarını ve çok üzgün olduklarını söyledi.

"Hiç istemediğimiz bir mağlubiyet aldık"

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, "Bugün kendi sahamızda hiç istemediğimiz bir mağlubiyet aldık. Haftalardır evimizde maç kaybetmiyorduk, çok iyi bir gidişatımız vardı. Bu mağlubiyetle bu serimiz bozulmuş oldu. Aslında maça baktığımızda iyi ve baskılı başladık. Öne geçecek pozisyonda yakaladık ama duran toptan basit yediğimiz bir gol oldu. Adam paylaşımını arkadaşlarımız iyi yapamayınca sahada rakip 1-0 öne geçti. Aslında ilk yarı ve ikinci ayrı konuşmak lazım. İlk yarıdaki oyun ikinci yarıda kalemizdeki birinci penaltıdan sonra ortadan kayboldu. İkinci yarıda nedense konsantrasyonunu kaybettik. Nitekim futbol konsantrasyon oyunu ve bunu kaybettiğiniz zaman istediklerini yapamazsınız. İlk penaltıdan sonra bir türlü oyunun içine giremedik. Maç biraz tenis maçına döndü. Git gel çok fazla oldu. Rakip üçüncü golü bulduktan sonra şansınız daha da aşağı düşüyor" ifadelerini kullandı.

"Takımdaki bazı durumlardan hiç hoşnut değilim"

Son zamanlarda takımdaki bazı durumlardan hiç hoşnut olmadığını açıklayan Erol Bulut, "Bir takımda her oyuncu ilk 11'de oynamak ister. ilk 11'de oynadığı zaman moraliniz farklı, sonradan oyuna girdiğiniz zaman moraliniz farklı oluyor. Uzun zamandır ilk 11'de bazı arkadaşlarımız forma giyemese de oyuna girdikten sonra her şeyini vermek zorunda. Zaten gereken cümleleri soyunma odasında arkadaşlarımıza soyunma odasında söyledim. Takımdaki bazı durumlardan hiç hoşnut değilim, onları zaten içimizde konuşacağız" diye konuştu. - GAZİANTEP

Erol Bulut: Hiç istemediğimiz bir mağlubiyet aldık
Erol Bulut: Hiç istemediğimiz bir mağlubiyet aldık
Erol Bulut: Hiç istemediğimiz bir mağlubiyet aldık
Erol Bulut: Hiç istemediğimiz bir mağlubiyet aldık
Erol Bulut: Hiç istemediğimiz bir mağlubiyet aldık
Erol Bulut: Hiç istemediğimiz bir mağlubiyet aldık

YORUMLAR
500
Erol Bulut: 'Hiç istemediğimiz bir mağlubiyet aldık' Erol Bulut: "Hiç istemediğimiz bir mağlubiyet aldık" Gaziantep FK-Adana Demirspor maçının ardından Gaziantep FK-Adana Demirspor maçının ardından Gaziantep FK, bu sezon evinde ilk defa yenildi Gaziantep FK, bu sezon evinde ilk defa yenildi

Spor Toto Süper Lig, Adana Demirspor, Gaziantep FK, Erol Bulut, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Erol Bulut: 'Hiç istemediğimiz bir mağlubiyet aldık' - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
16:44 AK Parti kulislerinde gündem olacak sözler! Melih Gökçek: AK Parti hata yapmasaydı Ankara'yı alamazlardı
16:15 Ukrayna ve Rusya hattında savaştan kaçanlar yüzünden OHAL kararı!
16:02 Lider Trabzonspor, Alanya deplasmanında! İlk 11'ler belli oldu
15:14 Güngör Arslan'ın cenazesine, eşinin Vali ile olan diyaloğu damga vurdu
15:12 Gazeteci Güngör Arslan'ın ölmeden önce çekilen videosu ortaya çıktı: Öldürülen ne ilk ne de son gazeteci olacağım
15:09 Çin'in uzay aracı, keşfettiği küreciklerle Ay'ın gizemini çözecek!
15:06 Kraliçe Elizabeth koronavirüs testi pozitif çıktı
15:05 Son Dakika: Kremlin, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceği tarihi veren batı medyası için: Provokasyondur, aksi sonuçlara yol açabilir
14:46 Rossella Petrillo, Arthur Cabral'ın göğüslerine bakıp yaptığı hareketle ilgili ilk kez konuştu: Benim gördüğüm şey iki kişinin çalışmasıdır
14:19 Numan Kurtulmuş Migros işçileri için: İşçilerin hakkını verin
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2022 16:52:52. #1.12#
SON DAKİKA: Erol Bulut: "Hiç istemediğimiz bir mağlubiyet aldık" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement