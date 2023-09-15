Adana Demirspor, Mario Balotelli ile sözleşme imzalıyor

Adana Demirspor ile Mario Balotelli'nin yolları yeniden kesişti. Mavi Şimşekler, eski golcüsüyle sözleşme imzalamak için geri sayıma geçti.
İsviçre ekibi Sion ile sözleşmesini feshederek takımdan ayrılan Mario Balotelli, Adana Demirspor'a dönmek istedi. Kulüp ve futbolcu arasındaki görüşmelerde anlaşma sağlandı.
Murat Sancak ile prensip anlaşmasına varan Mario Balotelli'nin bu gece Türkiye'de olması bekleniyor. İtalyan futbolcu, daha önce Adana Demirspor formasıyla 35 resmi maça çıktı ve 19 gol-7 asistlik katkı sağladı.
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