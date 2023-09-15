Adana Demirspor, Mario Balotelli ile sözleşme imzalıyor - Son Dakika

Adana Demirspor, Mario Balotelli ile sözleşme imzalıyor

Son Güncelleme: 15.09.2023 11:33

Adana Demirspor, eski golcüsü Mario Balotelli ile sözleşme imzalamak için anlaşmaya vardı. İtalyan futbolcu, daha önce Adana Demirspor formasıyla 35 maça çıkarak 19 gol atmıştı.

Adana Demirspor ile Mario Balotelli'nin yolları yeniden kesişti. Mavi Şimşekler, eski golcüsüyle sözleşme imzalamak için geri sayıma geçti.

PRENSİP ANLAŞMASINA VARILDI

İsviçre ekibi Sion ile sözleşmesini feshederek takımdan ayrılan Mario Balotelli, Adana Demirspor'a dönmek istedi. Kulüp ve futbolcu arasındaki görüşmelerde anlaşma sağlandı.

ADANA DEMİR FORMASIYLA 19 GOL ATTI

Murat Sancak ile prensip anlaşmasına varan Mario Balotelli'nin bu gece Türkiye'de olması bekleniyor. İtalyan futbolcu, daha önce Adana Demirspor formasıyla 35 resmi maça çıktı ve 19 gol-7 asistlik katkı sağladı.

Adana Demirspor, Mario Balotelli, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Adana Demirspor, Mario Balotelli ile sözleşme imzalıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana Demirspor, Mario Balotelli ile sözleşme imzalıyor - Son Dakika
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