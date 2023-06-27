Adana Demirspor, Patrick Kluivert ile anlaştı

Vincenzo Montella ile yollarını ayıran Adana Demirspor, teknik direktörlük görevi için Hollandalı efsane Patrick Kluivert ile anlaşmaya vardı. Efsane ismin kısa süre içerisinde imza atması bekleniyor.
İtalyan çalıştırıcı Vincenzo Montella'nın ardından birçok isimle görüşen Akdeniz temsilcisi, Hollandalı efsane Patrick Kluivert ile el sıkıştı.
46 yaşındaki Hollandalı teknik adam, bir aksilik çıkmaması durumunda Adana Demirspor'un yeni teknik direktörü olacak.
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