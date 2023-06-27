Adana Demirspor, Patrick Kluivert ile anlaştı - Son Dakika
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Adana Demirspor, Patrick Kluivert ile anlaştı

Adana Demirspor, Patrick Kluivert ile anlaştı

27.06.2023 00:38

Adana Demirspor, Vincenzo Montella ile yollarını ayırdıktan sonra Hollandalı efsane Patrick Kluivert ile teknik direktörlük için anlaştı. Kısa süre içerisinde imza atması beklenen Kluivert, Adana Demirspor'un yeni teknik direktörü olacak.

Vincenzo Montella ile yollarını ayıran Adana Demirspor, teknik direktörlük görevi için Hollandalı efsane Patrick Kluivert ile anlaşmaya vardı. Efsane ismin kısa süre içerisinde imza atması bekleniyor.

MONTELLA GİTTİ, KLUIVERT GELİYOR

İtalyan çalıştırıcı Vincenzo Montella'nın ardından birçok isimle görüşen Akdeniz temsilcisi, Hollandalı efsane Patrick Kluivert ile el sıkıştı.

İŞ İMZAYA KALDI

46 yaşındaki Hollandalı teknik adam, bir aksilik çıkmaması durumunda Adana Demirspor'un yeni teknik direktörü olacak.

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