Adana Demirspor, Pendikspor'u 3-0 mağlup etti - Son Dakika

Adana Demirspor, Pendikspor'u 3-0 mağlup etti

Son Güncelleme: 16.09.2023 22:46

Süper Lig'de Adana Demirspor, Pendikspor'u 3-0'lık skorla mağlup etti. Maçta galibiyeti getiren golleri 15 ve 41. dakikada M'Baye Niang, 88. dakikada Emre Akbaba attı.

Süper Lig'in 5. hafta maçında Adana Demirspor ile Pendikspor kozlarını paylaştı. Patrick Kluivert yönetimindeki Adana Demirspor, Osman Özköylü'nün başında olduğu Pendikspor'u 3-0 mağlup etti.

NIANG DOUBLE YAPTI

Adana Demirspor'a taraftarının önünde oynadığı maçta galibiyeti getiren golleri 15 ve 41. dakikada M'Baye Niang, 88. dakikada Emre Akbaba kaydetti.

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BALOTELLI TARAFTARI SELAMLADI

Adana Demirspor'a bir yıl aradan sonra yeniden dahil olan deneyimli futbolcu Mario Balotelli, maçtan önce taraftarları selamladı.

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PUAN DURUMU VE GELECEK HAFTA

Mücadelenin sonunda Adana Demirspor puanını 8'e yükseltti. Galibiyeti olmayan Pendikspor 3 puanda kaldı. Süper Lig'de gelecek hafta Adana Demirspor, Kasımpaşa'ya konuk olacak. Pendikspor, VavaCars Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.

Niang double yaptı! Pendikspor, Adana'da neye uğradığını şaşırdı
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

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Son Dakika Spor Adana Demirspor, Pendikspor'u 3-0 mağlup etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana Demirspor, Pendikspor'u 3-0 mağlup etti - Son Dakika
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