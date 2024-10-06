Adana Demirspor, Samsunspor'a 3-1 Yenildi - Son Dakika
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Adana Demirspor, Samsunspor'a 3-1 Yenildi

Adana Demirspor, Samsunspor\'a 3-1 Yenildi

Trendyol Süper Lig'de Adana Demirspor, Samsunspor'a 3-1 mağlup oldu, maçta goller kaydedildi.

06.10.2024 18:26
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Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Adana Demirspor, sahasında karşılaştığı Samsunspor'a 3-1 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

49. dakikada Adana Demirspor'da Ali Yavuz, İzzet'in pasıyla ceza sahası sağ çaprazdan kaleye vurdu, top az farkla yandan dışarıya gitti.

58. dakikada sol kanattan kullanılan taç atışında Mouandilmadji topu kafayla ceza sahasına indirdi. Topla buluşan Muja'nın ceza sahası sol çaprazdan sert şutunda meşin yuvarlak uzak köşeden ağlarla buluştu. 1-1

90+3. dakikada Soner Aydoğdu sol kanattan köşe vuruşunu kullandı. Gelen ortaya iyi yükselen Dimata'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin solundan ağlarla buluştu. 1-2

90+10. dakikada kalecinin uzun pasında sağ tarafta Dimata topu ceza sahasına indirdi. Kalecinin önde olduğunu gören Soner'in aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-3

Hakemler: Alper Akarsu, Mehmet Kısal, Murat Altan

Adana Demirspor: Vedat Karakuş, Arda Okan Kurtulan, Gravillon, Semih Güler, Abdulsamet Burak, Maestro, İzzet Çelik (Aymbetov dk. 65) Salih Kavrazlı (Fougeu dk. 65) Tayfun Aydoğan, Ali Yavuz Kol (Manev dk. 75), Yusuf Barası (Shehu dk. 86)

Yedekler: Murat Eser, Aksel Aktaş, Burhan Ersoy, Tolga Kalender, Ozan Demirbağ, Kadir Karayiğit

Teknik Direktör: Serkan Damla

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru (Schindler dk. 64), Satka, Van Drongelen, Marc Bola, Bennasser (Celil Yüksel dk. 71), Carlo Holse, (Soner Aydoğdu dk 85), Olivier Ntcham, Muja (Soner Gönül dk. 85), Emre Kılınç, (Dimata dk. 64) Mouandilmadji

Yedekler: Halil Yeral, Tait, Laura, Ercan Kara, Yunus Emre Çift

Teknik Direktör: Thomas Reis

Gol: Yusuf Barası (dk. 7 pen.) (Adana Demirspor) Muja (dk. 58), Dimata (dk. 90+3), Soner Aydoğdu (dk. 90+10) (Samsunspor)

Sarı kartlar: Salih Kavrazlı, Aymbetov, Abdulsamet Burak (Adana Demirspor) Satka, Zeki Yavru, Van Drongelen (Samsunspor) - ADANA

Kaynak: İHA

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