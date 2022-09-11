Adana Demirspor, yarın Trabzonspor'u konuk edecek - Son Dakika
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Adana Demirspor, yarın Trabzonspor'u konuk edecek

11.09.2022 09:54
Adana Demirspor, yarın Trabzonspor'u konuk edecek

Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında yarın Trabzonspor'u ağırlayacak.

Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında yarın Trabzonspor'u ağırlayacak.

Yeni Adana Stadı'nda oynanacak ve saat 21.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Ligde aldığı 3 galibiyet ve bir beraberlik sonucu topladığı 10 puanla 6. sırada bulunan Adana Demirspor, aynı puandaki Trabzonspor karşısında galibiyet hedefliyor.

Mavi-lacivertliler, geçen sezon ligde rakibine 2-0 ve 3-1'lik skorlarla yenilmişti.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Adana Demirspor, yarın Trabzonspor'u konuk edecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana Demirspor, yarın Trabzonspor'u konuk edecek - Son Dakika
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