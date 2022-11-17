Adana Demirspor'dan futbol dünyasını sarsacak transfer! Balotelli'yi bile unutturacak - Son Dakika
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Adana Demirspor'dan futbol dünyasını sarsacak transfer! Balotelli'yi bile unutturacak

17.11.2022 14:44

Sezon başında Mario Balotelli'yi kaybeden ve Süper Lig'e damga vuracak bir transfer için daha harekete geçen Adana Demirspor'un dünyaca ünlü futbolcu Hulk'u renklerine bağlamaya çok yakın olduğu öne sürüldü.

Yaptığı sansasyonel transferlerle büyük ses getiren Adana Demirspor, yine büyük bir bomba patlatmaya hazırlanıyor. Süper Lig'de bu sezon fırtınalar estiren Mavi Şimşekler'in Brezilyalı dünyaca ünlü futbolcu Hulk'u kadrosuna katacağı öne sürüldü.

"TRANSFERDE SON AŞAMADA OLDUĞUNU DUYDUM"

Radyospor'da Salim Manav'ın canlı yayın konuğu olan teknik direktör Mehmet Altıparmak, Adana Demirspor'un Hulk transferini bitirmeye çok yakın olduğunu söyledi. Altıparmak yaptığı açıklamada, " Yunus Akgün, Adana Demirspor'a geri dönse başarılı olur mu?" sorusuna; "Tabii ki de Yunus Akgün başarılı olur ancak Adana Demirspor'un hedefindeki isim başka. O isim de yıldız futbolcu Hulk. Adana Demirspor'un bu transferde son aşamada olduğunu duydum. Sayın Başkan Murat Sancak ve ekibi güzel işlere imza atıyorlar" dedi.

GEÇEN SEZON KARNESİ

Geçtiğimiz sezon Atletico Mineiro forması giyen Brezilyalı futbolcu Hulk, çıktığı 46 maçta takımına 29 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.

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Son Dakika Spor Adana Demirspor'dan futbol dünyasını sarsacak transfer! Balotelli'yi bile unutturacak - Son Dakika


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