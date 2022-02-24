Adana Demirspor, Süper Lig'de yarın Antalyaspor'u ağırlayacak - Son Dakika
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Adana Demirspor, Süper Lig'de yarın Antalyaspor'u ağırlayacak

24.02.2022 10:44
Adana Demirspor, Süper Lig'de yarın Antalyaspor'u ağırlayacak

Adana Demirspor, Süper Lig'in 27. haftasında yarın Fraport TAV Antalyaspor'u konuk edecek.

Adana Demirspor, Süper Lig'in 27. haftasında yarın Fraport TAV Antalyaspor'u konuk edecek.

Yeni Adana Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Ligde 44 puanla 4'üncü sırada yer alan mavi-lacivertliler, 14'üncü sıradaki Antalya temsilcisi karşısında galibiyet arayacak.

Ligdeki son 4 maçında 3 galibiyet ve 1 beraberlik alan Adana Demirspor, Antalya ekibini de yenerek serisini sürdürmek istiyor.

Süper Lig'in ilk yarısında oynanan maçta Adana Demirspor, deplasmanda Antalyaspor'u 2-1 yenmişti.

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Kaynak: AA

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