Adana Demirspor, Taraftarlara Açık Antrenman Düzenleyecek - Son Dakika
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Spor

Adana Demirspor, Taraftarlara Açık Antrenman Düzenleyecek

Adana Demirspor, Taraftarlara Açık Antrenman Düzenleyecek

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, 2 Mart Cumartesi günü saat 17.00'da taraftarlara açık antrenman gerçekleştireceğini duyurdu. Fatih Karagümrük ile yapacakları maç öncesi antrenman, Yeni Adana Stadyumu'nda gerçekleşecek ve sadece maraton alt tribünü taraftara açık olacak.

29.02.2024 15:26
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, 2 Mart Cumartesi günü saat 17.00'da taraftarlara açık antrenman gerçekleştireceklerini açıkladı.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fatih Karagümrük ile evinde karşılaşacak olan Adana Demirspor, taraftara açık antrenman yapacak. 2 Mart Cumartesi 17.00'da gerçekleşecek antrenman, Yeni Adana Stadyumunda yapılacak.

Mavi-lacivertli ekipten yapılan açıklamada, "Değerli Adana Demirspor taraftarları, takımımızın 2 Mart Cumartesi günü saat 17.00'da gerçekleştireceği antrenman, taraftarlarımıza açık olarak Yeni Adana Stadyumu'nda gerçekleştirilecektir. Antrenmanımızı izlemek isteyen taraftarlarımız için sadece maraton alt tribünü taraftara açık olacaktır. Bilgilerinize sunarız" denildi. - ADANA

Kaynak: İHA

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