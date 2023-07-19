ABD'ye gideceği düşünülen Taylan Antalyalı'nın sonraki durağı Adana! İmzayı atmaya çok yakın

Süper Lig'de yine iddialı bir takım kurmak için kolları sıvayan Adana Demirspor, Galatasaray forması giyen Taylan Antalyalı'yı renklerine bağlamak üzere.

YENİ SEZON HAZIRLIKLARINA KATILACAK

Fanatik'te yer alan habere göre, Galatasaray'dan ayrılma kararı alan Taylan Antalyalı ile her konuda anlaşmaya vardı. Deneyimli orta sahanın kısa süre içerisinde Mavi Şimşekler'e imza atması ve yeni sezon hazırlıklarına katılması bekleniyor.

33 MAÇTA FORMA GİYDİ

Geçen sezonu MKE Ankaragücü'nde kiralık olarak geçiren Antalyalı, 33 maçta forma giydi. Antalyalı bu karşılaşmalarda 3 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.