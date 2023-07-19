ABD'ye gideceği düşünülen Taylan Antalyalı'nın sonraki durağı Adana! İmzayı atmaya çok yakın - Son Dakika
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ABD'ye gideceği düşünülen Taylan Antalyalı'nın sonraki durağı Adana! İmzayı atmaya çok yakın

19.07.2023 10:50

Adana Demirspor, adı ABD ekipleriyle anılan Taylan Antalyalı'yı kadrosuna katmaya çok yakın. Mavi Şimşekler'in Galatasaraylı futbolcu ile her konuda anlaşmaya vardığı ve imzanın kısa süre içerisinde atılacağı ileri sürüldü.

Süper Lig'de yine iddialı bir takım kurmak için kolları sıvayan Adana Demirspor, Galatasaray forması giyen Taylan Antalyalı'yı renklerine bağlamak üzere.

YENİ SEZON HAZIRLIKLARINA KATILACAK

Fanatik'te yer alan habere göre, Galatasaray'dan ayrılma kararı alan Taylan Antalyalı ile her konuda anlaşmaya vardı. Deneyimli orta sahanın kısa süre içerisinde Mavi Şimşekler'e imza atması ve yeni sezon hazırlıklarına katılması bekleniyor.

33 MAÇTA FORMA GİYDİ

Geçen sezonu MKE Ankaragücü'nde kiralık olarak geçiren Antalyalı, 33 maçta forma giydi. Antalyalı bu karşılaşmalarda 3 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

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Son Dakika Spor ABD'ye gideceği düşünülen Taylan Antalyalı'nın sonraki durağı Adana! İmzayı atmaya çok yakın - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD'ye gideceği düşünülen Taylan Antalyalı'nın sonraki durağı Adana! İmzayı atmaya çok yakın - Son Dakika
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