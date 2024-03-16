Hikmet Karaman: Hak ettiğimiz bir karşılaşma ve galibiyet oldu

Y. Adana Demirspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Sivasspor maçının ardından, "Hak ettiğimiz bir karşılaşma ve galibiyet oldu" dedi.
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Y. Adana Demirspor, evinde konuk ettiği Sivasspor'u 4-1 mağlup etti. Maç sonu basın toplantısında konuşan Y. Adana Demirspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, "İlk 30 dakika oyun başa baş gitti. Sonra değişiklik yaptık ve oyun kontrolünü ele aldık. Hak ettiğimiz bir karşılaşma ve galibiyet oldu. Taraftarımıza ayrı bir parantez açmak istiyorum. Gerçekten coşkuları üst seviye ve takıma katkıları büyüktü. Biz de sahada elimizden geleni yaptık. Milli araya giriyoruz. 8-9 oyuncumuz olmayacak. Emre ve Yusuf Sarı milli takıma çağrılmadı. Fakat ben önümüzdeki dönemde çağrılacaklarına inanıyorum. Kalan oyuncularımızla rekabet ortamını sağlayıp gelişimi sağlayacağız. Daha üst seviyeye çıkacağız. Yakaladığımız seriyi devam ettirmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı. - ADANA
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Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Antalyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, istifa etme gibi bir düşüncesinin olmadığını söyledi. Santos, takımın reaksiyonunun iyi olduğunu belirtirken, sonuçlara bakarak her şeyin olabileceğini ifade etti. Ayrıca, oyuncularına güvendiğini ve hedeflerine ulaşacaklarına inandığını dile getirdi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Antalyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, istifa etme gibi bir düşüncesinin olmadığını söyledi. Santos, maçın detaylarını ve takımın performansını değerlendirdi. Ayrıca, oyuncularına güvendiğini ve hedeflerine ulaşacaklarına inandığını belirtti. Yenilgilerin kendisini ve taraftarı mutsuz ettiğini ifade eden Santos, Beşiktaş'ın bu zorlu süreci birlikte atlatacaklarını vurguladı.
Yukatel Adana Demirspor'un teknik direktörü Hikmet Karaman, EMS Yapı Sivasspor'u 4-1 yenerek maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. Karaman, takımın daha çok gelişen ve farklı şeyler ortaya koyan bir görüntü sergileyeceğini belirtti. Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun ise Adana Demirspor'u tebrik ederek, milli maç arasından sonra istekli ve arzulu bir şekilde devam edeceklerini söyledi.
Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Adana Demirspor mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada, takımın başarısızlığının sorumluluğunu üstlendi ve özür diledi. Uygun, milli maç arasında takımın performansını artırmak için çalışacaklarını belirtti.
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