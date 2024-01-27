Hikmet Karaman: Maçı kaybettik, deplasman galibiyetiyle telafi etmek zorundayız

Y. Adana Demirspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Hatayspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Alınacak 3 puan bizi yukarıda tutacaktı. Maçı kaybettik, bunu en kısa zamanda deplasman galibiyetiyle telafi etmek zorundayız" dedi.

Y. Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında evinde karşılaştığı A. Hatayspor'a 1-0 mağlup oldu. Maç sonu basın toplantısında konuşan Y. Adana Demirspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, "Kendi sahamızda oynadığımız bir maç. Mağlup olmamamız gerekiyor. Kendi kalemize attığımız 1 golle ilk yarıyı 1-0 kapattık. İkinci yarı baskıyı bir türlü gole çeviremedik. Kalemize 1 kere top geldi. Belli mevkilerde eksiklerimiz olabilir ama oynayan deneyimli oyuncularımız var. Bugünkü maç yukarı ve aşağısı arasında çok önem teşkil ediyordu. Alınacak 3 puan bizi yukarıda tutacaktı. Maçı kaybettik, bunu en kısa zamanda deplasman galibiyetiyle telafi etmek zorundayız" ifadelerini kullandı.

Yeni Adana Stadyumu'nun dinlenmesi gerektiğini aktaran Karaman, "Dün Adanaspor burada maç oynadı. Belki dışarıdan güzel gözüküyor ama bu sahanın dinlenmesi lazım. Değişmeli oynanabilir ancak fikstüre bir daha baktım biz deplasmana gidiyoruz, Adanaspor'da deplasmana gidiyor. Şimdi içeri geleceğiz onlar da içeri gelecek. Bu bir mazeret değil ama sahanın bazı bölümleri inanılmaz derece de ağır. Kendi içerisine çekilen ve uzun oynayan takımlar için zemin bozukluğu müthiş derece de avantaj sağlıyor. Biz ikinci yarı yüzde 70 topa sahip olduk ama o iyi paslar bir türlü olmuyor. Bunu yetkililerin göz önünde bulundurması gerekiyor" dedi.

Taraftarlara da seslenen Y. Adana Demirspor Teknik Direktörü, "Taraftarlarımız geldi, bizi yine destekledi. Zaman zaman kızıyorlar ama biraz sabırlı olsunlar. Transfer edeceğimiz bazı oyuncu grupları var. Onlar geldiğinde eksik mevkilerimiz çok daha farklı bir hale gelecek" diye konuştu. - ADANA