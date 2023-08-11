Adana Demirspor Teknik Direktörü Kluivert basın toplantısı sırasında sıcaktan zor anlar yaşadı - Son Dakika
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Adana Demirspor Teknik Direktörü Kluivert basın toplantısı sırasında sıcaktan zor anlar yaşadı

Son Güncelleme: 11.08.2023 15:04

Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Osijek'i 5-1'lik skorla geçti. Mücadele sonrası Mavi Şimşekler'in hocası Patrick Kluivert, basın toplantısında sıcak yüzünden zor anlar yaşadı. Adana'da karşılaşma sırasında termometre 32 dereceyi gösterirken, nemin de etkisiyle hissedilen sıcaklık bir hayli yüksekti. Bu nedenle zor anlar yaşayan Kluivert, basın toplantısına elinde havlu ile geldi. Basın toplantısı sırasında elindeki havluyla sık sık yüzünü silen Hollandalı hoca, sıcaktan bunaldığını belirten el işaretleri yaptı.

Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Osijek'i 5-1'lik skorla geçti. Mücadele sonrası Mavi Şimşekler'in hocası Patrick Kluivert, basın toplantısında sıcak yüzünden zor anlar yaşadı.

ELİNDEKİ HAVLUYU HİÇ BIRAKMADI

Adana'da karşılaşma sırasında termometre 32 dereceyi gösterirken, nemin de etkisiyle hissedilen sıcaklık bir hayli yüksekti. Bu nedenle zor anlar yaşan Adana Demirspor Teknik Direktörü Kluivert, basın toplantısına elinde havlu ile geldi.

SICAK OLDUKÇA BUNALTTI

Basın toplantısı sırasında elindeki havluyla sık sık yüzünü silen Hollandalı hoca, sıcaktan bunaldığını belirten el işaretleri yaptı. Hollandalı çalıştırıcının o anları ise sosyal medyada gündem oldu.

YORUMLAR (1)
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Son Dakika Spor Adana Demirspor Teknik Direktörü Kluivert basın toplantısı sırasında sıcaktan zor anlar yaşadı - Son Dakika


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