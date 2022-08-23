Vincenzo Montella: "Verilen penaltıda Valencia'nın faulü vardı" - Son Dakika
Üye Girişi

Vincenzo Montella: "Verilen penaltıda Valencia'nın faulü vardı"

23.08.2022 00:49
Vincenzo Montella: "Verilen penaltıda Valencia'nın faulü vardı"

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Fenerbahçe maçının 20. Dakikasında oluşan penaltı pozisyonuyla ilgili, "Verdikleri penaltıda Valencia'nın gövdesinin üstüne bacağını çıkarmış.

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Fenerbahçe maçının 20. Dakikasında oluşan penaltı pozisyonuyla ilgili, "Verdikleri penaltıda Valencia'nın gövdesinin üstüne bacağını çıkarmış. Normalde onun faulü vardı,onu anlamadım penaltı verdiler" diye konuştu.

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Adana Demirspor deplasmanda Fenerbahçe'ye 4-2 mağlup oldu. Maçın ardından basın toplantısında konuşan Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, takım ruhunu yansıttıkları için oyuncularını tebrik ederek, "3-0 geriye düşmemize rağmen beraberliğe yaklaştık. İkinci yarı bazı olaylar yaşandı ve maçın gidişatını değiştirdi. Takım ruhunu yansıttığımız için gurur duyuyorum. Genel olarak oyunun başlangıcında Fenerbahçe 3 kişiyi arkada bırakıyordu, bunu ön görmüştük. Ona göre de hazırlanmıştık. Biz ilk yarı iyi oynadığımızı düşünüyorum. Sadece bölüm bölüm olaylar yaşandı, anlamakta zorluk çekiyorum. Verdikleri penaltıda Valencia'nın gövdesinin üstüne bacağını çıkarmış. Normalde onun faulü vardı, onu anlamadım penaltı verdiler. Bizim lehimize olacak penaltı var. Henry'e yapılan faulde ofsayt yoktu. Bütün bunlar birikince gerginlik oluşuyor oyuncularda ve maç farklı yöne gidiyor. Bunu böyle yaşayınca istemediğimiz bir sonuç çıkıyor. Özellikle ilk yarıda Szalai'nin sarı kart görmesi gerekiyordu. Sarı kartı verse kırmızı kart yiyecekti ve ilk yarıda da kart yönetimini anlamakta güçlük çektim. Hiç faul yapmadan 4 tane sarı kart gördük. Balotelli'nin yokluğunu hissetmedik. Dyzuba hazır bir vaziyette geldi. Birkaç gün önceden Balotelli'nin sakatlığı vardı. O yüzden Dyzuba ile başlamak zorunda kaldık" dedi. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Fenerbahçe-Adana Demirspor maçının ardından Fenerbahçe-Adana Demirspor maçının ardından Valencia'dan 3 maçta 6 gol Valencia'dan 3 maçta 6 gol
Kaynak: İHA

Vincenzo Montella, Adana Demirspor, Fenerbahçe, Valencia, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Vincenzo Montella: 'Verilen penaltıda Valencia'nın faulü vardı' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:27 Jorge Jesus'un, Fenerbahçe'nin 4. golünden sonra rakip kulübeye yaptığı hareket gündem oldu
00:17 Motorinden sonra bir zam da benzine! Fiyat 21 lirayı geçti
00:13 Meteoroloji'nden uyarı geldi! 5 gün dışarı şemsiyesiz çıkmayın
00:12 Eski Galatasaraylı Belhanda'dan Kadıköy'de Fenerbahçe taraftarına olay hareket! Cevabı sosyal medyadan verdiler
23:47 Lider Fenerbahçe! Sarı-lacivertliler, Adana Demirspor'u 4-2 mağlup etti
23:45 6'lı masanın son toplantısından şaşırtan karar: Aday olacak kişi yetkilerini önceden bilecek
23:05 Fenerbahçeli taraftar Valencia'ya neden "GOAT" diyor? İşte sosyal medyada gündem olan kelimenin anlamı
22:58 Bakan Koca güzel haberi verdi: Sağlık Bakanlığı'na 85 bin personel alınacak
22:41 Fenerbahçe'nin gol makinası Adana Demirspor'u da boş geçmedi!
22:14 Beşiktaş, ünlü futbolcu Dele Alli transferinde sona geldi! İstanbul'da olacağı tarih bile netleşti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.08.2022 00:49:11. #1.12#
SON DAKİKA: Vincenzo Montella: "Verilen penaltıda Valencia'nın faulü vardı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement