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Adana Demirspor Teknik Sorumlusu Cengiz Hoşfikirer: 'Antalyaspor'u iyi kapattık, sonu da iyi bitti' - Son Dakika
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Adana Demirspor Teknik Sorumlusu Cengiz Hoşfikirer: 'Antalyaspor'u iyi kapattık, sonu da iyi bitti'

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Antalyaspor'u yenen Adana Demirspor Teknik Sorumlusu Cengiz Hoşfikirer, maç sonunda yaptığı açıklamada, Antalyaspor'un gol yollarını iyi kapattıklarını ve kendi opsiyonlarını kurguladıklarını belirtti.

Adana Demirspor Teknik Sorumlusu Cengiz Hoşfikirer: \'Antalyaspor\'u iyi kapattık, sonu da iyi bitti\'
24.12.2023 - 18:59,
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- Cengiz Hoşfikirer: "Golleri bulup istediğimiz sonucu aldık"

ADANA - Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Antalyaspor'u yenen Adana Demirspor Teknik Sorumlusu Cengiz Hoşfikirer," Antalyaspor'un gol yollarını iyi kapattık, kendi opsiyonlarımızı kurguladık ve sonu da iyi bitti" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 18.haftasında Adana Demirspor, konuk ettiği Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti. Maç sonu açıklamalarda bulunan Adana Demirspor Teknik Sorumlusu Cengiz Hoşfikirer ise uzun zamandır galibiyet alamamanın kötü psikolojisiyle sahaya çıktıklarını belirterek, "Kadro derinliğinde problemlerimiz vardı. Oyunu iyi analiz etmeye çalıştık. Rakibimizin kenar oyununun iyi olduğunu biliyorduk. Antalyaspor'un gol yollarını iyi kapattık. Kendi opsiyonlarımızı kurguladık ve sonu da iyi bitti. Oyuncularımızın isteği, coşkusu hat safhadaydı. İsteyen oyuncuların ne kadar gayretli olduklarına şahit olduk. Çok iyi bir ekibimiz var. Çalıştığımız noktalardan golleri bulduk, istediğimiz sonucu aldık" dedi.

Kaynak: İHA
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