Adana Demirspor Trabzonspor Maçına Hazır

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında yarın sahasında oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamladı.
Akdeniz ekibi, teknik direktör Mustafa Alper Avcı yönetiminde kulüp tesislerinde antrenman yaptı.
Isınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 top kapma ve ter antrenmanıyla tamamladı.
Yaklaşık 1 saat süren antrenmanın ardından Akdeniz ekibi maç saatini beklemeye başladı.
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