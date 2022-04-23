Adana Demirspor-Trabzonspor maçında ilk yarıyı eksik oynatan hakem futbolcuları geri çağırdı! - Son Dakika
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Adana Demirspor-Trabzonspor maçında ilk yarıyı eksik oynatan hakem futbolcuları geri çağırdı!

23.04.2022 21:26
Adana Demirspor-Trabzonspor maçında ilk yarıyı eksik oynatan hakem futbolcuları geri çağırdı!

Süper Lig'in 34. haftasında Adana Demirspor-Trabzonspor maçında hakem Yaşar Kemal Uğurlu, ilk 45 dakikayı bitiren düdüğü çaldıktan sonra, süreyi yanlış hesapladığını ve eksik oynattığı fark ederek futbolcuları geri çağırdı. İlk yarı eksik sürenin de oynanmasının ardından bitti.

Süper Lig'in 34. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın ilk yarısının sonuna hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun çaldığı düdük damga vurdu.

6 DAKİKA GÖSTERDİ 4 DAKİKA OYNATTI

Karşılaşmanın sonuna 6 dakika ekleyen hakem Yaşar Kemal Uğurlu, 4 dakika sonunda ilk yarıyı bitiren düdüğü çaldı. Yanlışlığı fark eden Uğurlu, soyunma odasına yönelen futbolcuları hemen uyararak geri çağırdı. Kalan 2 dakika da oynandıktan sonra mücadelenin ilk yarısı sona erdi.

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Son Dakika Spor Adana Demirspor-Trabzonspor maçında ilk yarıyı eksik oynatan hakem futbolcuları geri çağırdı! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana Demirspor-Trabzonspor maçında ilk yarıyı eksik oynatan hakem futbolcuları geri çağırdı! - Son Dakika
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