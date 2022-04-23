Süper Lig'in 34. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın ilk yarısının sonuna hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun çaldığı düdük damga vurdu.
Karşılaşmanın sonuna 6 dakika ekleyen hakem Yaşar Kemal Uğurlu, 4 dakika sonunda ilk yarıyı bitiren düdüğü çaldı. Yanlışlığı fark eden Uğurlu, soyunma odasına yönelen futbolcuları hemen uyararak geri çağırdı. Kalan 2 dakika da oynandıktan sonra mücadelenin ilk yarısı sona erdi.
Son Dakika › Spor › Adana Demirspor-Trabzonspor maçında ilk yarıyı eksik oynatan hakem futbolcuları geri çağırdı! - Son Dakika