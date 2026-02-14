Adana Demirspor'un Başkanı Borçları Değerlendirdi - Son Dakika
14.02.2026 11:46
Ertan Zeybek, Adana Demirspor'un 25 milyon avro borcu olduğunu ve borcun ödenmesi için kampanya sürdüreceklerini açıkladı.

Trendyol 1. Lig'den düşmesi kesinleşen Adana Demirspor'un kulüp başkanı Ertan Zeybek, "şu an 25 milyon avro civarı olan borca, faizlerin de günlük işlediğini" söyledi.

Şimşekler Grubu Taraftar Derneği Başkanlığını da yürüten Zeybek, AA muhabirine, kulübün mali durumunu ve hedeflerini değerlendirdi.

Zeybek, kulübün devrine ilişkin başlatılan sürece işaret ederek "Adana Demirspor Sportif Yatırım AŞ ve Adana Demirspor Futbol AŞ'nin hisseleri Ali Sancak'taydı. 3-4 aylık süreçte pay devirlerini gerçekleştirdik, tescilini yaptırdık. Şu an Adana Demirspor Sportif Yatırım AŞ, Adana Demirspor Futbol AŞ ve Adana Demirspor Futbol Kulübü Derneği, taraftarın eline geçmiş oldu. Ben ve Kuzey Kale Arkası Şimşekler Grubu Taraftarlar Derneği Başkanı Mustafa Kemal Üstüner, şirketlerin bütün paylarını devraldık." dedi.

Zeybek, maddi olarak büyük bir sorumluluk üstlendiklerini vurgulayarak "Amacımız, Adana Demirspor yaşasın, yaşatalım, hep beraber yol izleyelim yoksa kulübün kapanıp gitmesi hiçbirimizi mutlu etmezdi. Taşın altına elimizi, hatta gövdemizi koyduk. Bunu da şehre anlatıp, halk ve camiayla takımı yeniden ayağa kaldıracağız. Lig bittikten sonra mayısta genel kurul yapıp yeni yönetimin de önünü açacağız." ifadelerini kullandı.

"Yaşasın Demirspor" kampanyası devam edecek"

Takımın borçlarının ödenmesi için taraftar grubu Şimşekler'in 8 Temmuz 2025'te hayata geçirdiği "Yaşasın Demirspor" kampanyasının bir yıl daha uzatıldığını belirten Ertan Zeybek, çalışmayı destekleyeceklerini dile getirdi.

Zeybek, kampanyada biriken paranın valilik gözetiminde sadece kulübün borçları için kullanılabildiğini vurgulayarak "Zaten borcun dışında da kullanılması mümkün değil. O yüzden çok şeffaf, net ve herkesin gönül rahatlığıyla destek olabileceği bir kampanya." dedi.

Kulübün net borcunun tespiti için çalışmalar yaptıklarını anlatan Zeybek, "Borç şu an 25 milyon avro civarı. Borca, faizler de günlük işliyor. Mesela şu an Adana Demirspor'un kasasında 10 milyon avro olduğunu düşünsek borcun yüzde 90'ının biteceğine inanıyorum çünkü bunlar, pazarlıkla, ikili diyalogla kapatılabilecek borçlar. Alacaklılarla oturup, 'Taraftarın gücü bu kadar, topladığımız para bu kadar' diyip pazarlık yaparak bu borçlar minimuma indirilebilir." diye konuştu.

Zeybek, amaçlarının kulübün yönetilmesinin önünü açmak olduğunu kaydederek şöyle devam etti:

"Bundan önce kulübü devralmak isteyenlerde bir ciddiyetsizlik vardı. Şimdi öyle bir şey kalmadı. Bütün muhatap, kulübün taraftarı. Yatırımcıların ve yönetmek isteyenlerin önünü açma amacıyla bu önemli bir adımdı. Bunu gerçekleştirdik. İnşallah Adana Demirspor layık olduğu yere hep beraber çıkacaktır. Adana Demirspor, Adana'nın en büyük değeri, markası. Bu kulüp, 1940'tan beri nasıl yaşadıysa, bundan sonra da şehrin dinamikleriyle, camiası, taraftarıyla yaşayacaktır. Herkes taşın altına elini gücü yettiğince koyacaktır."

Trendyol 1. Lig'de -40 puanla son sırada bulunan Adana Demirspor'un matematiksel olarak küme düşmesi kesinleşmişti.

Kaynak: AA

