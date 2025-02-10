Adana Demirspor'un sahadan çekildiğini gören küçük çocuk babasından bakın ne istedi - Son Dakika
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Spor

Adana Demirspor'un sahadan çekildiğini gören küçük çocuk babasından bakın ne istedi

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Galatasaray ile oynadığı maçın ilk yarısında hakem kararlarını protesto eden Adana Demirspor, sahadan çekildi. Bu durum, taraftarlar ve spor camiası arasında büyük yankı uyandırdı. O anlarda tribünde olan küçük bir taraftar, ağlayarak babasına ''Beni Fenerbahçe maçına götür'' dedi. Babası ise çocuğun üzülmesine karşılık ''Ağlama sen'' diyerek çocuğunu sakinleştirmeye çalıştı.

10.02.2025 15:06
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Adana Demir spor, Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray ile oynadığı deplasman maçının ilk yarısında hakem kararlarını protesto ederek sahadan çekildi.

"BABA BENİ FENERBAHÇE MAÇINA GÖTÜR"

Bu karar, taraftarlar ve spor camiası arasında geniş yankı uyandırdı. Adana Demirspor taraftarları tepki gösterdi fakat içlerinde bir çocuk ağlayarak "Baba beni Fener maçına götür lütfen" dedi.

Babası, "Niye ağlıyorsun?" diye sorunca, çocuk "Gidiyorlar" cevabını verdi. Babası, çocuğun üzülmesine karşılık "Adana Demirspor çekildi diye mi ağlıyorsun? Onlar algı yapıyor, ağlama sen," diyerek durumu sakinleştirmeye çalıştı.

Adana Demirspor\'un sahadan çekildiğini gören küçük çocuk babasından bakın ne istedi

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Son Dakika Spor Adana Demirspor'un sahadan çekildiğini gören küçük çocuk babasından bakın ne istedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Çelikk:
    Pic e bak iyi oynuyor 260 68 Yanıtla
  • Çelikk:
    Numaracı bunlar 52 47 Yanıtla
  • OZAN BEY:
    Bu fetosaray takımı bu çocuk kadar masum ve günahsız değil maalesef,ömrümde bu kadar çirkef ve şikeye dayalı bir anlayış içinde olan bir takım görmedim, Allahınızdan bulun. 22 61 Yanıtla
  • ferhat:
    Oyuncak ettiniz kişisel hırslarınız için Türk futbolunu. Bi zengin kibirli şımarığı şampiyon yapmak için yapmadığınız kötülük kalmadı. Sadece bu çocuğun değil, herkesin zevkini eğlencesini mahvettiniz insanları birbirine düşman ettiniz 65 17 Yanıtla
  • OZAN BEY:
    Tiyatrocu olmak isteyen bu kulübe üye olsun, konservatuara hiç gitmeye gerek yok. 44 31 Yanıtla
  • ferhat eser:
    5saray pişmanlıktır 19 51 Yanıtla
  • ferhat eser:
    SONRA DEDİMKİ İYİKİ BEŞİKTAŞLIYIM DÖNEK VELETLER 17 43 Yanıtla
  • Veysi Karaman:
    başka karı istirem der gibi:)) 19 24 Yanıtla
  • arda parmaksiz:
    iyiki renkli takım taraftarı değilim. Rezillik lamış başını gitmiş. Hala zeytinyağı gibi üste çıkmaya çalışıyor. Futbolun cahiller sürüsü... 5 17 Yanıtla
  • Günbey Gündoğ:
    SEN OLAYI YANLIŞ ANLAMIŞSIN ÇOCUK DERBİYE GİTMEK İSTİYOR D D D 13 3 Yanıtla
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