Adana Demirspor'un kanat oyuncularından açıklama - Son Dakika
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Adana Demirspor'un kanat oyuncularından açıklama

02.09.2022 09:20

Adana Demirspor'un sol ve sağ kanat oyuncuları David Akintola ve Berk Yıldız açıklamalarda bulundu.

- Adana Demirspor'un kanat oyuncularından açıklama

David Akintola: "Yapmak istediğim tek şey maçlarda galip gelmek ve Adana taraftarlarını mutlu etmek"

Berk Yıldız: "Her futbolcu gibi formayı alıp götürmek istiyorum"

ADANA - Adana Demirspor'un sol ve sağ kanat oyuncuları David Akintola ve Berk Yıldız açıklamalarda bulundu.

Adana Demirspor, bu hafta deplasmanda oynayacağı Hatayspor maçının hazırlıklarına devam ederken kulübün sağ ve sol kanat oyuncuları David Akintola ile Berk Yıldız antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Performans açısından bir süreklilik yaşadıklarını belirten David Akintola, "4 maçta 3 galibiyet aldık. Güzel bir performans gösterdik. Yapmak istediğimiz tek şey, sadece performansımızı daha yükseğe çıkarmak ve bu şekilde devam etmek" dedi.

"Bu sene hazır bir şekilde geldim"

Geçtiğimiz sezon başında talihsiz bir sakatlık yaşadığını söyleyen Akintola, "Bu durum beni geriye çekti. Ama bu sene hazır bir şekilde geldim. Çalışıyorum ve takımıma, takımımın hedefleri doğrultusunda goller ile asistlerle katkı sunmak istiyorum. Kimin gol attığı veya asist yaptığı önemli değil maçın bitiminde önemli olan bizim 3 puanı kazanan taraf olmamız" diye konuştu.

Artem Dzyuba'nın geldiğinden beri hem karakter hem de oyuncu olarak kaliteli bir futbolcu olduğunu gösterdiğini ifade eden Akintola, "Genel olarak göstermiş olduğu performans da çok iyi. Adapte olduğu sürece de inanıyorum ki takıma katkısı olacaktır. Yapmak istediğim tek şey maçlarda galip gelmek ve Adana taraftarlarını mutlu etmek" dedi.

"Her rakibe farklı şekilde hazırlanıyoruz"

Tekrardan Adana Demirspor'a döndüğü için mutlu olduğunu söyleyen Berk Yıldız ise, "Uzun bir kamp dönemi geçirdik. Lige aldığımız skorlarla iyi başladık. Son oynadığımız maçta galip ayrıldığımız için çok mutluyum. Her hafta her rakibe farklı şekilde hazırlanıyoruz. Hatayspor karşısında iyi bir skorla ayrılacağımıza inanıyorum" dedi.

"Forma rekabeti olması gerekiyor"

Takımdaki futbolcularla arasının iyi olduğunu belirten Berk Yıldız, "Büyüğünden küçüğüne burada bir aile havası var. Forma rekabeti olması gerekiyor. Bugün şans gelmezse, önemli olan kendimi hazır tutmam. Şans geldiğinde en iyi şekilde değerlendirdikten sonra bende her futbolcu gibi formayı alıp götürmek istiyorum. Sevdiğim ve mutlu olduğum yerdeyim. Şu an takıma bir katkı verecekse kim performans gösterirse zaten onun oynaması takımımız adına daha önemli. Geçen sene bir Avrupa macerası olabilirdi. En azından bu sene onu yerine getirmek istiyoruz" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

Adana Demirspor, Berk Yıldız, Hatayspor, Adana, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Adana Demirspor'un kanat oyuncularından açıklama - Son Dakika

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