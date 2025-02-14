Adana Demirspor ve Antalyaspor Berabere Kaldı

Spor

(ANKARA)-Süper Lig'in 24. hafta açılış maçında Adana Demirspor konuk ettiği Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Adana Demirspor Onvo Antalyaspor ile karşılaştı. Yeni Adana Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan maçı hakem Kadir Sağlam yönetti.

Adana Demirspor 28.dakikada Nabil Alioui'nin penaltıdan attığı golle Antalyaspor karşısında 1-0 öne geçti. Antalyaspor'a beraberliği getiren gol 45. dakikada Sam Larsson'dan geldi. Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Adana Demirspor sahasında Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı.