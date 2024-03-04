Adana Demirsporlu Taraftarlar, Samet Güdük\'ün Anısına Karanfil Attı

Şanlıurfaspor Yardımcı Teknik Direktörü Fevzi Layiç: Gençlerbirliği ile berabere kalmak bizim için çok iyi

Şanlıurfaspor Yardımcı Teknik Direktörü Fevzi Layiç, Gençlerbirliği ile oynadıkları maçta berabere kalmalarının takım için iyi bir sonuç olduğunu belirtti. Layiç, maçın iki yönlü geçtiğini ve ikinci yarıda pozisyon bulmakta zorlandıklarını ifade etti.