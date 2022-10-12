Adana haber | Adana Demirspor, Kasımpaşa galibiyetine odaklandı - Son Dakika
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Adana haber | Adana Demirspor, Kasımpaşa galibiyetine odaklandı

12.10.2022 00:58
Adana haber | Adana Demirspor, Kasımpaşa galibiyetine odaklandı

Gelen Adana haberine göre Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un Teknik Direktörü Vincenzo Montella, "Genel olarak takımın isteği, arzusu ve oynama tarzından memnunum. Sadece galibiyet alamadığımız için üzgünüm. Hedeflerimiz her zaman maçları kazanmak.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un Teknik Direktörü Vincenzo Montella, "Genel olarak takımın isteği, arzusu ve oynama tarzından memnunum. Sadece galibiyet alamadığımız için üzgünüm. Hedeflerimiz her zaman maçları kazanmak. VAR değerlendirmelerinde yoran bir sistem gibi duruyor olabilir ama sadece bu lig için değil bütün liglerde böyle sorunlar yaşanıyor" dedi.

Ligin 8. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalan Adana Demirspor, cumartesi günü saat 17.00'da deplasmanda oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Adana Demirspor Tesisleri'nde Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde hazırlıklarını sürdüren mavi-lacivertli ekip, antrenmanlara ısınmayla başladı. Koşuyla devam eden idman, pas organizasyonları ve dar alan oyunuyla tamamlandı.

"Galibiyet alamadığımız için üzgünüm"

Antrenman öncesi gazetecilere konuşan Adana Demirspor'un Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Gaziantep maçındaki performanslarından memnun olduklarını söyleyerek, "Geçen hafta kazanamadığımız için üzgünüz. Son 10 dakikayı daha iyi değerlendirebilirdik. Ona rağmen çok net 2 pozisyonumuz var kalenin önünde. Genel olarak takımın isteği, arzusu ve oynama tarzından memnunum. Sadece galibiyet alamadığımız için üzgünüm" dedi.

"Hedefimiz maçları kazanmak"

Kasımpaşa maçına odaklandıklarını anlatan Montella, 18 Ekim Salı günü oynayacakları Ziraat Türkiye Kupası maçına da hazırlandıklarını söyledi. Montella, "Hedeflerimiz her zaman maçları kazanmak. Kupada da formayı hak eden ancak oynatamadığımız futbolcularımızı oynatacağız. Hedefimiz bu" ifadelerini kullandı.

"Bütün liglerde sorunlar yaşanıyor"

VAR sistemi hakkında konuşan İtalyan teknik adam, bazen hataların olduğunu belirterek, "Bu hafta Gökhan İnler'in dönmesi için çalışmalar sürüyor. Bugünlerde karar vereceğiz. VAR değerlendirmelerinde yoran bir sistem gibi duruyor olabilir ama sadece bu lig için değil bütün liglerde böyle sorunlar yaşanıyor. Çünkü bazen pozisyonlar çok net olmasına rağmen farklı değerlendirilebiliyor. O yüzden bazen sizin veya rakibin aleyhine kararlar çıkabiliyor" diye konuştu.

"Üst sıralarda kalmak istiyoruz"

Takımın orta saha oyuncularından Emre Akbaba, "Geçen Gaziantep deplasmanında kazanmak isterdik ama berabere kaldık. Önümüzdeki Kasımpaşa maçına da hazırlanıyoruz. Formda bir takımlar. Fakat onları da yenerek üst sıralarda kalmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Takımın savunma oyuncularından Samet Akaydın ise iyi bir performans yakaladıklarını ve bütün maçlara kazanmak için çıktıklarını söyledi. - ADANA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Adana haber | Adana Demirspor, Kasımpaşa galibiyetine odaklandı - Son Dakika

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