Adana haberi... Kasımpaşa, Süper Lig'in 10. haftasında Adana Demirspor'u ağırlayacak - Son Dakika
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Adana haberi... Kasımpaşa, Süper Lig'in 10. haftasında Adana Demirspor'u ağırlayacak

14.10.2022 09:30
Adana haberi... Kasımpaşa, Süper Lig'in 10. haftasında Adana Demirspor'u ağırlayacak

Adana spor haberi | Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında yarın lider Adana Demirspor'u konuk edecek.

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında yarın lider Adana Demirspor'u konuk edecek.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 17.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.

Süper Lig'de çıktığı 9 mücadelede dörder galibiyet ve yenilgiyle, bir beraberlik yaşayan Kasımpaşa, haftaya 13 puanla 9. sırada girdi.

Ligin zirvesinde bulunan Adana Demirspor ise 6 maçtır yenilmiyor. Yaptığı karşılaşmaların 5'ini kazanan, 3'ünde berabere kalan ve birinden mağlup ayrılan Adana temsilcisi, hanesine 18 puan yazdırdı.

Kasımpaşa'da sarı kart cezalısı Valentin Eysseric ile sakatlıkları bulunan Tarkan Serbest ve Fode Koita, karşılaşmada forma giyemeyecek.

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Kaynak: AA

Adana Demirspor, Kasımpaşa, Adana, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Adana haberi... Kasımpaşa, Süper Lig'in 10. haftasında Adana Demirspor'u ağırlayacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Adana haberi... Kasımpaşa, Süper Lig'in 10. haftasında Adana Demirspor'u ağırlayacak - Son Dakika
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