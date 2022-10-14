Ligin zirvesinde bulunan Adana Demirspor ise 6 maçtır yenilmiyor. Yaptığı karşılaşmaların 5'ini kazanan, 3'ünde berabere kalan ve birinden mağlup ayrılan Adana temsilcisi, hanesine 18 puan yazdırdı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Adana haberi... Kasımpaşa, Süper Lig'in 10. haftasında Adana Demirspor'u ağırlayacak - Son Dakika

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