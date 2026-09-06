Adana Kızıldağ'daki 541. karakucak güreşlerinde başpehlivan Doğan Uzun oldu

Adana'nın Karaisalı ilçesinde gerçekleştirilen 541. Geleneksel Kızıldağ Karakucak Güreşleri'nde başpehlivan, Doğan Uzun oldu.

Karaisalı Belediyesinin ev sahipliğinde, Kızıldağ Yaylası Aytaç Durak Spor Tesisleri'nde düzenlenen güreşler tamamlandı.

Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen 870 sporcu, büyükler, yıldızlar ve minikler kategorilerinde kol bağladı.

Başpehlivanlığı, yapılan güreş sonucu Doğan Uzun kazandı. Uzun aynı zamanda 150 bin lira para ödülü elde etti.

Müsabakaların ardından toplam 974 bin lira para ödülü, güreşçilere protokol üyeleri tarafından verildi.

Pozantı Belediye Başkanı Ali Avan, gelecek yıl düzenlenecek festivalin güreş ağası seçildi.