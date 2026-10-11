Adana Lezzet Festivali koşusuna 420 kişi katıldı, dereceye girenlere para ödülü verildi

Adana Valiliğinin ev sahipliğinde düzenlenen 10. Uluslararası Adana Lezzet Festivali kapsamında "3. Lezzet Festivali Koşusu" organize edildi.

Kentte bu yıl "Acısıyla Tatlısıyla 10. Yıl, On'ca Lezzet" temasıyla düzenlenen festivalin koşu yarışı, tarihi Büyük Saat Kulesi'nin önünde başladı. Yarışa, farklı yaş gruplarından 420 kişi katıldı.

Katılımcıların 10 kilometrelik parkurda mücadele ettiği organizasyon, Merkez Park'ta son buldu.

Yarış sonunda erkeklerde Muhammed Furkan Şanlı, Ümran Bulut ve Osman Yakut, kadınlarda ise Demet Mutlu, Rojda Goran ve Zeynep Ertaş ilk 3 sırada yer aldı.

Dereceye giren katılımcılara para ödülü verildi.