1 milyon liralık altın kemerde 'şaibe' iddiası - Son Dakika
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1 milyon liralık altın kemerde 'şaibe' iddiası

05.08.2022 15:30
1 milyon liralık altın kemerde 'şaibe' iddiası

Adana'nın Karaisalı ilçesinde geleneksel Karakucak Güreşleri'ni 3 kez üst üste kazanan pehlivan İbrahim Bölükbaşı, 910 gramlık 24 ayar altın kemer kendisine verilmeyince olayı yargıya taşıdı.

Adana'nın Karaisalı ilçesinde geleneksel Karakucak Güreşleri'ni 3 kez üst üste kazanan pehlivan İbrahim Bölükbaşı, 910 gramlık 24 ayar altın kemer kendisine verilmeyince olayı yargıya taşıdı. Karaisalı Belediye Başkanı Sadettin Aslan'da, "Başpehlivanlık final müsabakasında yaşanan olaylar nedeniyle tarafımızca şaibeli bir durum kanaati hasıl olduğundan dolayı halen kasamızda mevcut bulunan altın kemerin verilmesi bir süre askıya alınmıştır" dedi.

Adana Büyükşehir Belediyesi, 2018 yılında Karaisalı Belediyesi ile ortaklaşa düzenlediği Kızıldağ Karakucak Güreşleri için 910 gram 24 ayar altın kemer aldı.

Kemer, dönemin Spor Hizmetleri Şube Müdürü Kadir Gül, Daire Başkanı Halil Hızlısoy ve Karaisalı Belediye Başkanı Sadettin Aslan'ın imzalarıyla şampiyon pehlivana verilmek üzere Karaisalı Belediyesi'ne teslim edildi.

2018 ve 2019 yıllarında yapılan Kızıldağ Karakucak Güreşlerini pehlivanlardan İbrahim Bölükbaşı kazandı. 2020 yılında ise korona virüs salgını nedeniyle güreşler yapılamadı. Bir yıllık aranın ardından geçen yıl düzenlenen Karakucak Güreşlerini yine İbrahim Bölükbaşı kazandı.

Kurallar gereği üst üste 3 yıl boyunca şampiyon olan pehlivanın daimi sahibi olduğu kemer, İbrahim Bölükbaşı'na verilmedi.

Bölükbaşı Karaisalı Belediyesinden altın kemeri isteyen Bölükbaşı, olumsuz yanıt alınca Türkiye Güreş Federasyonu'na başvurdu. Federasyon, altın kemerin İbrahim Bölükbaşı'na teslim edilmesi yönünde görüş bildirdi. Ancak altın kemer verilmeyince İbrahim Bölükbaşı, konuyu yargıya taşıdı.

Davanın görüldüğü Karaisalı Asliye Hukuk Mahkemesi karar için bilirkişi raporunu bekliyor. 1 Eylül'de görülecek davada karar bekleniyor.

Başkandan 'şaibe' iddiası

Karaisalı Belediye Başkanı Saadettin Aslan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"2019 yılında Karaisalı Belediyemiz ve paydaş belediyeler tarafından organize edilen Kızıldağ Karakucak Güreşleri'nden sonra tarafımıza ulaşan şaibe ve duyumları, kurmaylarımız tarafından değerlendirilmiş ve pandemi nedeniyle 2020 yılında yapılamayan güreşlerin ardından organize edilen 2021 yılı güreşleri mercek altına alınmıştır. Güreş üstatlarının görüşleri değerlendirilerek, diğer güreşçilerin şaibe söylentileri ciddiye alınmış ve başpehlivanlık final müsabakasında yaşanan olaylar nedeniyle tarafımızca şaibeli bir durum kanaati hasıl olduğundan dolayı halen kasamızda mevcut bulunan altın kemerin verilmesi bir süre askıya alınmıştır. Ancak bu süreçte güreşçi aklınca kendini garantiye almak adına yargıya müracaat etmiştir."

Konunun yargıda olduğunu ve yüce mahkemenin vereceği kararı uygulamanın en doğrusu olacağını ifade eden Aslan, "Kasamızda muhafaza edilen altın kemerin verilmesi mahkemenin devam etmesi nedeniyle hukuken mümkün değildir" dedi. - ADANA

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Kaynak: İHA

Karaisalı, Adana, Kemer, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor 1 milyon liralık altın kemerde 'şaibe' iddiası - Son Dakika

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SON DAKİKA: 1 milyon liralık altın kemerde 'şaibe' iddiası - Son Dakika
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