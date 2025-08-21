Adana Nova Basketbol, Ender Ünlü ile Anlaştı

Kadınlar Basketbol Ligi ekiplerinden Adana Nova Basketbol, Kayserili antrenör Ender Ünlü ile anlaştı.

Kayseri'nin yetiştirdiği önemli basketbol antrenörlerinden Ender Ünlü, Türkiye 1. Kadınlar Basketbol Ligi ekiplerinden Adana Nova Basketbol ile anlaştı. Geçtiğimiz yıllarda Mersin ekibi ÇBK Mersin takımında gösterdiği üstün başarıyla dikkatleri üzerine çeken Ender Ünlü, yeni sezonda hedefine şampiyonluk olarak belirleyen Adana Nova basketbol takımının baş antrenörü olarak göreve başladı. - KAYSERİ