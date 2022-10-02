Adana spor haberi: Çukurova Cup sona erdi - Son Dakika
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Adana spor haberi: Çukurova Cup sona erdi

02.10.2022 19:16
Adana spor haberi: Çukurova Cup sona erdi

Adana bölgesinden gelen habere göre Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenen Çukurova Cup Hazırlık Turnuvası sona erdiÇukurova Cup'ın son gününde Hatay Büyükşehir Belediyespor ile karşılayan Çukurova, normal süresi 71-71 biten müsabakayı 81-76 kazanarak, 3 galibiyetle...

Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenen Çukurova Cup Hazırlık Turnuvası sona erdi

Çukurova Cup'ın son gününde Hatay Büyükşehir Belediyespor ile karşılayan Çukurova, normal süresi 71-71 biten müsabakayı 81-76 kazanarak, 3 galibiyetle turnuva birincisi oldu. İki başkent ekibini karşı karşıya getiren mücadelede ise Nesibe Aydın GSK, BOTAŞ'ı 68-55 mağlup etti.

Turnuvaya katılan takımların kaptanlarına; Servet Tazegül Spor Salonu ve Tenis Kompleksi Tesis Müdürü Berna Kulaç, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Mersin Temsilcisi Erdal Ceylan ve ÇBK Genel Koordinatörü Ender Ünlü tarafından şilt verildi.


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'5. Çukurova Cup Hazırlık Turnuvası'nın ikinci gün maçları tamamlandı '5. Çukurova Cup Hazırlık Turnuvası'nın ikinci gün maçları tamamlandı
Kaynak: DHA

Çukurova Basketbol, Mersin Yenişehir, Çukurova, Hatay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Adana spor haberi: Çukurova Cup sona erdi - Son Dakika

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