Çukurova Cup'ın son gününde Hatay Büyükşehir Belediyespor ile karşılayan Çukurova, normal süresi 71-71 biten müsabakayı 81-76 kazanarak, 3 galibiyetle turnuva birincisi oldu. İki başkent ekibini karşı karşıya getiren mücadelede ise Nesibe Aydın GSK, BOTAŞ'ı 68-55 mağlup etti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Spor › Adana spor haberi: Çukurova Cup sona erdi - Son Dakika

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