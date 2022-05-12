Adana sporu için güç birliği - Son Dakika
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Adana sporu için güç birliği

12.05.2022 10:54
Adana sporu için güç birliği

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, Futbol Federasyonu Bölge Müdürü Akif Oflas, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ahmet Bozan ve Yönetim Kurulu, Türkiye Spor Yazarları Derneği Adana Şubesi'nde yeni göreve seçilen yönetim kurulunu ziyaret ederek, Adana sporu için...

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, Futbol Federasyonu Bölge Müdürü Akif Oflas, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ahmet Bozan ve Yönetim Kurulu, Türkiye Spor Yazarları Derneği Adana Şubesi'nde yeni göreve seçilen yönetim kurulunu ziyaret ederek, Adana sporu için güç birliğini oluşturdular.

TSYD Adana Şubesi Nihat Geven Tesisleri'nde bir araya gelen Adana Sporunun paydaşları, Adana sporu için ne gerekiyorsa yapılması gerektiğini ve yapılacağını kaydederken, Adana'nın sporun her branşında üstün başarılara ulaşmasının çok zor olmadığı görüşünde birleştiler. TSYD Asbaşkanı Adnan Poyraz, Engin Kanber, Şube Sekreteri Akif Özdemir, Sayman Şehmus Baysal, Yönetim Kurulu üyesi Doğan Gülbasar ve TSYD Adana Şube Müdürü Mehmet Önal'ın da yer aldığı nezaket ziyaretinde TSYD Adana Şube Başkanı Kerim Hoşfikirer, Adana sporunun kalkınması için dernek olarak yapılması gereken her şeye imza atacaklarını belirtirken, "Adana'da spor anlamında güzel şeyler oluyor. Örneğin Çukurova Belediyespor'un Adana tarihinde bir ilki gerçekleştirerek voleybolda Sultanlar Ligine çıkması. Adana Demirspor'un 26 yıl aradan sonra şampiyon olması. Bir çok spor branşında başarılı sonuçların alınması ortada. Daha iyi şeyler yapılabilir. TSYD olarak her zaman sporun içerisinde olduk, olmaya da devam edeceğiz. Sporda güç birliğini oluşturmamız gerekiyor. Bundan sonra bu güç birliğinin daha güzel işler yapacağına olan inancım tam" dedi.

Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ahmet Bozan da, TSYD yönetiminin oldukça deneyimli, işinin profesyoneli olduğunu ve bu yönetimin her zaman yanında olacaklarını kaydederken, "Sporun paydaşları olarak bir aradayız. Daha önce böyle bir imkanımız olmamıştı. Şimdi, spor için kenetlenme zamanı" diye konuştu. - ADANA

Adana sporu için güç birliği
Adana sporu için güç birliği

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Ahmet Bozan, gençlik, Futbol, Adana, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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