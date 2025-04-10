Adanaspor 4-1 Kocaelispor\'u Yendi

Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında Adanaspor, evinde konuk ettiği Kocaelispor'a 4-1 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar
5. dakikada taç çizgisinde topu alan Isaac Mendes'in ortasında Markao kafayla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1
35. dakikada sol kanattan Samet Yalçın'ın ortasında ceza sahası içinde Oğulcan Çağlayan kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 0-2
44. dakikada atılan uzun topta Mendes'in kafayla indirdiği topla buluşan Rigoberto Rivas meşin yuvarlağı filelere yolladı. 0-3
47. dakikada ceza sahasında topa yükselen Oğulcan eliyle müdahale edince hakem penaltı noktasını gösterdi.
49. dakikada penaltıyı kullanmak için topun başına geçen Candeias vuruşunda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-3
87. dakikada Mendes ceza sahası içinde Fatih'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi.
90. dakikada Mendes'in penaltı vuruşunda kaleci Korcan topu kurtardı. Ancak kaleci Korcan çizginin önünde olduğu gerekçesiyle penaltının tekrar edilmesine karar verildi.
90+2. dakikada tekrar topun başına geçen Mendes'in şutunda kaleci Korcan topu çeldi. Dönen topu iyi takip eden Mendes, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-4
Hakemler: Burak Pakkan, Mehmet Şengül, Kürşathan Akın
Adanaspor: Korcan Çelikay, Süleyman Koç (Orkan Çınar dk. 85), Fatih Kurucuk, Isaac Donkor, Oğuzhan Matur (Yasin Midiliç dk. 68), Loret Sadiku (Cem Güzelbay dk. 46), Elias Durmaz, Candeias, Andrei Virgil (Feyzi Yıldırım dk. 68), Amadou Ciss, Sokol Çikalleshi (Metehan Altunbaş dk. 73)
Yedekler: Muhammet Emin Çelik, Hıdır Aytekin, Hasan Hatipoğlu, Doğukan Emeksiz, Burhan Tuzun
Teknik Direktör: Hakan Keleş
Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Ahmet Oğuz, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Muharrem Cihan, Pedro Moreira (Tarkan Serbest dk. 90+5), Rigoberto Rivas (Yusuf Cihat Çelik dk. 90+4), Josip Vukovic (Mesut Can Tunalı dk.84), Samet Yalçın, Ryan Mendes (Barış Alıcı dk. 90+4), Markao (Oğulcan Çağlayan dk.30)
Yedekler: Batuhan Şen, Ahmet Sağat, Furkan Gedik, Yunus Emre Gedik, Onur Öztonga
Teknik Direktör: İsmet Taşdemir
Goller: Candeias (dk. 49 pen.) (Adanaspor), Markao (dk.5), Oğulcan Çağlayan (dk. 35), Rigoberto Rivas (dk. 44), Isaac Mendes (dk.90+2 pen) (Kocaelispor)
Sarı kartlar: Oğuzhan Matur, Korcan Çelikay (Adanaspor), Isaac Mendes, Muharrem Cihan (Kocaelispor) - ADANA
Son Dakika › Spor › Adanaspor 4-1 Kocaelispor'u Yendi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?