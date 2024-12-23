Stat: Eryaman
Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz, Emir Eray Eyisoy, Mehmet Sıraç Akpınar
Gençlerbirliği: Erhan Erentürk, Oğuzhan Berber, Alperen Babacan, Zuzek, Elias Durmaz (Dk. 65 Sami Gökhan Altıparmak), Etebo (Dk. 87 Yatabare), Amilton, Mikail Okyar (Dk. 46 Samed Onur), Nalepa (Dk. 77 Rahman Buğra Çağıran), Metehan Mimaroğlu, Djitte (Dk. 65 Çağrı Fedai)
Adanaspor: Korcan Çelikay (Dk. 28 Jankat Yılmaz), Ferhat Katipoğlu (Dk. 61 Metehan Altunbaş), Fatih Kurucuk, Donkor, Mehmet Feyzi Yıldırım, Innocent, Harun Alpsoy, Diakite (Dk. 83 Cem Güzelbay), Yepie, Ciss, Tapsoba (Dk. 83 Dabo)
Goller: Dk. 12 Mehmet Feyzi Yıldırım, Dk. 67 Metehan Altunbaş (Adanaspor)
Sarı kartlar: Dk. 62 Innocent, Dk. 72 Harun Alpsoy, Dk. 76 Jankat Yılmaz, Dk. 80 Diakite (Adanaspor), Dk. 64 Amilton, Dk. 71 Etebo (Gençlerbirliği)
Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında Adanaspor, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-0 yendi.
Evinde dört maç sonra kaybeden başkent temsilcisi, ligin ilk bölümünü 23 puanla 13. sırada tamamladı.
Deplasmanda ilk galibiyetini elde eden Adana temsilcisi ise ligin ilk bölümünü 14 puanla 19. sırada bitirdi.
Son Dakika › Spor › Adanaspor, Gençlerbirliği'ni 2-0 Yendi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?