Adanaspor İki Yeni Transferi Duyurdu

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, sol bek Oğuzhan Matur ve sağ kanat Elias Durmaz'ı kadrosuna kattı.
Turuncu-beyazlı kulüpten, iki transferle ilgili yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada, son olarak Gençlerbirliği'nde forma giyen 24 yaşındaki Elias Durmaz ve Hatayspor'da oynayan Oğuzhan Matur ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığı kaydedildi.
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