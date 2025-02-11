Adanaspor İki Yeni Transferi Duyurdu

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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, sol bek Oğuzhan Matur ve sağ kanat Elias Durmaz'ı kadrosuna kattı.

Turuncu-beyazlı kulüpten, iki transferle ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, son olarak Gençlerbirliği'nde forma giyen 24 yaşındaki Elias Durmaz ve Hatayspor'da oynayan Oğuzhan Matur ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığı kaydedildi.