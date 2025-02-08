Adanaspor, Manisa FK'yı 2-1 mağlup etti - Son Dakika
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Adanaspor, Manisa FK'yı 2-1 mağlup etti

Adanaspor, Manisa FK\'yı 2-1 mağlup etti

Trendyol 1. Lig'de Adanaspor, Manisa FK'yi evinde 2-1 yenerek önemli bir galibiyet aldı.

08.02.2025 18:45
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Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Adanaspor, evinde karşılaştığı Manisa FK'yı 2-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

18. dakikada Manisa FK'da savunmada yapılan hatanın ardından Çikalleşhi topu kazanıp, ceza sahasına girdi ancak Ensar'ın müdahalesi sonucu yerde kalan Çikalleşhi için hakem İlker Yasin Avcı, penaltı kararı verdi.

19. dakikada penaltıda topun başına geçen Çikalleşhi, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

64. dakikada Manisa FK'da sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası içinde Ensar, kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu. 1-1

81. dakikada Candeias'ın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde topu kontrol eden Orkan Çınar, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-1

Hakemler: İlker Yasin Avcı, Şenol Bektaş, Abdülhamit Söyler

Adanaspor: Nurullah Aslan, Hasan Hatipoğlu, Yusufcan Esendemir (Fofana dk. 69), Fatih Kurucuk, Isaac, Harun Alpsoy, Ivan (Amadou Ciss dk. 69), Innocent, Candeias (Doğukan Emeksiz dk. 90+2), Mirza Cihan (Orkan Çınar dk. 79), Çikalleşhi

Yedekler: Muhammet Emin Çelik, Korcan Çelikay, Hıdır Aytekin, Metehan Altunbaş, Yasin Midiliç, Cem Güzelbay

Teknik Direktör: Hakan Keleş

Manisa FK: Alperen Uysal, Muhammed Akgün, Umut Erdem, Dino Arslanagic, Kadir Yurdakul, Cissokho (Kerem Arık dk. 86), Muhammet Kipirit, Birama Toure (Kaan Kanak dk. 86), Demba Diallo, Oğuz Gürbulak, Minchev (Morkye Fofana dk. 64)

Yedekler: Samet Karabatak, Eren Karataş, Yusuf Talum, Kazımcan Kahya, Birkan Yılmaz, Oktay Gürdal, Bartu Göçmen

Teknik Direktör: Hakan Şapçı

Goller: Çikalleşhi (dk. 19 pen.), Orkan Çınar (dk. 81) (Adanaspor), Ensar Akgün (dk. 64) (Manisa FK)

Sarı kartlar: Fatih Kurucuk, Innocent (Adanaspor) Arslanagic, Minchev, Oğuz Gürbulak, Morkye Fofana (Manisa FK) - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Adanaspor, Manisa FK'yı 2-1 mağlup etti - Son Dakika

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