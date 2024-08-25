Adanaspor, Pendikspor maçı için hazırlıklarını tamamladı

Spor

Adanaspor, 1. Lig'in 3. Haftasında 25 Ağustos Pazar günü evinde Pendikspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Adanaspor, 1. Lig'in 3. haftasında 25 Ağustos Pazar günü saat 21.45'te Yeni Adana Stadyumu'nda Pendikspor ile karşı karşıya gelecek. Çatalan Tesisleri'nde Teknik Direktör Soulaymane Mamba yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. İdmanın ana bölümünde ise taktik çalışması gerçekleştirildi. - ADANA