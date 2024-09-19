Adanaspor Play-Off Hedefli

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TFF 1'nci Lig ekiplerinden olan Adanaspor'da Kulüp Başkanı Asil Bostancı, "Bu takım küme düşmemeye oynamayacak, Play Off oynayacak" dedi.

Adanaspor Başkanı Asil Bostancı, transfer sürecinin yorucu geçtiğini dile getirdi. Takıma olan inancını da vurgulayan Bostancı, Adanaspor'un bu sezon Play-Off oynamasını beklediğini söyledi. Takıma inandığını ve umutlu olduğunu vurgulayan Bostancı, "Bu takım küme düşmemeye değil, Play-Off oynayacak. Taraftarın buna inanması lazım. Ben inanıyorum, taraftarın da inanacağını düşünüyorum. Önümüzdeki günlerde bu daha da net görülecek. Hep beraber bekleyip göreceğiz" diye konuştu.

'KANININ SON DAMLASINA KADAR SAVAŞAN BİR TAKIM OLACAK'

Takımın kadrosunu tamamladıklarını, son transferin vize işlemlerinin de tamamlanmak üzere olduğunu söyleyen Bostancı, Adanaspor'un büyük başarılara imza atacağına inancının yüksek olduğunu vurguladı. Bostancı, "Savaşan bir takım dedim ve kanının son damlasına kadar savaşan bir takım olacak. Ben çok ümitliyim, onlar da inansınlar bu takım çok başarılı olacak" dedi.