Adanaspor Teknik Direktörü Kemal Kılıç, Ümraniyespor yenilgisini çok ağır bir kaybetme olarak gördüğünü, düşme potasına indiklerini söyledi.
Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Adanaspor, deplasmanda karşılaştığı Ümraniyespor'a 2-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Adanaspor Teknik Direktörü Kemal Kılıç, "İki takım da çok önemli bir oyuna çıktı. Kötü başladığımız mücadeleyi ilk 25 dakikadan sonra da dengeye oturttuk. Hem de daha üstün oynamaya başladık. Yediğimiz gole kadar ortada giden bir maç, bizim biraz daha ofansif hamlelerimiz var. Bariz gol şansı kullanamadığımız pozisyonlar var. Çok ağır bir kaybetme. Çünkü hem düşme potasına indik. Kazansaydık 5 takım birden o sıcaklığı hissedecek konumda olacaktı. Dolayısıyla bundan sonraki mücadelelerde tahmin ediyorum bu tehlikeyi en derinden hisseden 3 takım; Adanaspor, Tuzlaspor ve Şanlıurfaspor arasında bundan sonraki süreçte müthiş bir mücadele izlenecek gibi görünüyor" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Adanaspor Teknik Direktörü Kemal Kılıç: Ümraniyespor yenilgisi düşme potasına indik anlamına geliyor - Son Dakika
Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, Kasımpaşa karşılaşması sonrası takımın gidişatını değerlendirerek şampiyonluk iddiasını tekrarladı. Ayrıca, Fenerbahçe'nin yabancı hakem talebini kabul ettiklerini belirten Timur, yabancı hakemlerin adil olduğunu düşündüklerini ve tüm maçların incelenmesini istedi.
Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, Kasımpaşa maçı sonrası yaptığı açıklamada, Fenerbahçe'nin yabancı hakem teklifini kabul edeceklerini ancak şartlarının olduğunu belirtti. Timur, ayrıca Süper Lig'deki mücadelelerde manipülasyon ve yanlışlıkların olduğunu ifade etti ve şampiyonluk için verdikleri mücadelenin toplumsal bir mesaj olduğunu vurguladı. Ayrıca iç transferdeki gelişmeler hakkında bilgi verdi.
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 24. hafta maçları tamamlandı. Amed Sportif Faaliyetler-Trabzonspor maçında Amed Sportif Faaliyetler 3-1 galip geldi. Fatih Vatanspor-Hakkarigücü maçında Hakkarigücü 4-2'lik skorla galip ayrıldı. Doğuş Gold Gaziantep Asyaspor-Bitexen 1207 Antalyaspor maçı 2-2 berabere sonuçlandı. Beşiktaş JK United Payment-Ataşehir Belediyespor maçında Beşiktaş 3-0'lık skorla galip geldi. Galatasaray Petrol Ofisi-Bitexen Adana İdmanyurduspor maçında Galatasaray Petrol Ofisi 7-0'lık skorla galip geldi. Beylerbeyi-Fenerbahçe Petrol Ofisi maçında Beylerbeyi 4-3'lük skorla galip geldi. Wulfz Fatih Karagümrük-Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET maçında Wulfz Fatih Karagümrük 3-1 galip geldi. ALG Spor-Karadeniz Ereğli Belediyespor maçında Karadeniz Ereğli Belediyespor 1-0 galip geldi.
Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nin 29. haftasında oynanan 3 maçın sonuçları belli oldu. Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler, Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne 70-84 mağlup oldu. Gaziantep Basketbol ise MKE Ankaragücü Ikon Menkul karşısında 84-83 galip geldi. Balıkesir Büyükşehir Belediyespor ise Alagöz Holding Iğdır Basketbol'a 56-80 yenildi.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşıyor. Dev mücadelede golsüz eşitlik var.
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