Adanaspor Teknik Direktörü Mustafa Kaplan kampı değerlendirdi: "Bir kolej havası yakaladık" - Son Dakika
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Adanaspor Teknik Direktörü Mustafa Kaplan kampı değerlendirdi: "Bir kolej havası yakaladık"

12.07.2022 14:20

- Adanaspor Teknik Direktörü Mustafa Kaplan kampı değerlendirdi: "Bir kolej havası yakaladık" Mustafa Kaplan: "2. etaba yeni arkadaşlarımız da katılacak" Yeni sezon hazırlık kampının 1. etabını bitiren Adanaspor'da Teknik Direktör Mustafa Kaplan kampı değerlendirdi.

- Adanaspor Teknik Direktörü Mustafa Kaplan kampı değerlendirdi: "Bir kolej havası yakaladık"

Mustafa Kaplan: "2. etaba yeni arkadaşlarımız da katılacak"

ADANA - Yeni sezon hazırlık kampının 1. etabını bitiren Adanaspor'da Teknik Direktör Mustafa Kaplan kampı değerlendirdi. Kaplan, "2. etapta aramıza katılacak oyuncular olacak, görüşmeler sürüyor. Daha iyi bir Adanaspor izletmek istiyoruz" dedi.

Kampı değerlendiren ve 2. etap öncesinde transferlerin tamamlanmasını beklediklerini ifade eden Adanaspor Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, 1. etap kampının iyi geçtiğini düşündüğünü belirterek, "Geçen seneden kalanlar ve yeni katılan arkadaşlar oldu. Bir kolej havası yakaladık. İşin ciddiyetini ve Adanaspor'un büyük bir camia olduğunu futbolculara inandırmaya başladık. Biz bu kampın süresince yaptığımız çalışmalarla hem yeniler hem eskilerle beraber oynadığımız iki hazırlık maçını da iyi geçirdiğimizi düşünüyorum. 2. kamp döneminde yeni transferlerimizin gelmesini bekliyoruz. İçimizden de yollarımızı ayıracağımız arkadaşlar olacak. Ekibimizle bir toplantı yapıp karar vereceğiz. Bolu'daki 15 günün iyi geçtiğini, takım içerisindeki havanın iyi olduğunu ve bunun da lige yansıyacağını düşünüyorum. Bizim önceliğimiz özellikle 3. bölgeye alacağımız oyuncular. Savunma bölgesine almak istediğimiz bir oyuncu var. Orta bölge yani 2. bölgede almak istediğimiz 2 oyuncu var ve sağ bek ile ilgili görüşmelerimiz sürüyor. Bunları da aramıza katarsak iyi bir Adanaspor izletmek için çalışmalara devam edeceğiz" diye konuştu.

Çalışmaların dışında iki hazırlık maçını da değerlendiren Kaplan şunları söyledi:

"İlk oynadığımız hazırlık maçının 30 dakikası çok iyiydi. İkinci hazırlık maçında ise belli dönemlerde takımımız iyi işler yaptı. Sürekli oyuncu sirkülasyonları olduğu için ve oyuncu değişiklikleri yaptığımız için ister istemez belli sürelerde oyundan düşüyoruz. Son oynadığımız maçın iyi geçtiğini düşünüyorum. Topun sürekli bizde kalması, yeniden oyun kurmamız, 1. bölgeden 2'ye, 2'den 3'e geçmemiz iyi. Bazı mevkilerde hiç oynamayan oyuncuları deniyoruz. İyi mücadeleler oldu, istekli oyunlar oldu. Ama yediğimiz goller bize yakışmadı diye düşünüyorum. Önemli olan hazırlık maçlarında esiklerimizi görmek. Hatalarımızı düzeltmek istiyoruz. Yani en önemlisi aramıza 2. etapta katılacak oyuncuların bizim için çok önemli olduğu. Zaman daralıyor. Gelecek olan transferlerle daha iyi bir Adanaspor olarak lige giriş yapmak istiyoruz. Taraftarlarımız mutlu edecek bir takım oluşturmak istiyoruz."

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Kaynak: İHA

Mustafa Kaplan, Adanaspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Adanaspor Teknik Direktörü Mustafa Kaplan kampı değerlendirdi: 'Bir kolej havası yakaladık' - Son Dakika

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