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Adanaspor Teknik Direktörü Sol Bamba hayatını kaybetti

MANİSA - Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, teknik direktör Sol Bamba'nın Manisa'da hayatını kaybettiğini açıkladı.

Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Dün oynanan Manisa Futbol Kulübü müsabakası öncesi rahatsızlanan Teknik Direktörümüz Souleymane Bamba Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesine kaldırılmış ve burada verdiği yaşam savaşını maalesef kaybetmiştir. Başta ailesi olmak üzere camiamızın başı sağ olsun" denildi.

Hastalığı nüksetti, hastaneye kaldırıldı

Sol Bamba, Ocak 2021'de teşhis konulan Non-Hodgkin Lenfoması'nın tekrar nüksetmesi sonucu Manisa FK maçı öncesi rahatsızlanmış ve Manisa Celal Bayar Üniversite Hastanesi'ne kaldırılmıştı.