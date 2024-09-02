Adanaspor Teknik Direktörü Soulemane Bamba'nın Vefatı Sonrası Hastane Personeline Teşekkür

Spor

Adanaspor'un teknik direktörü Soulemane Bamba'ın vefatının ardından kulüp yönetimi hastanedeki doktor, hemşire ve personellere teşekkür mesajı yayımladı.

Adanaspor Teknik Direktörü Soulemane Bamba, 30 Ağustos günü rahatsızlanarak Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine kaldırılırken, 1 gün sonra tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Adanaspor yönetim kurulu hastane personellerine teşekkür ederek açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada, "Manisa FK ile 30 Ağustos Cuma günü oynadığımız maç öncesi Teknik Direktörümüz Soulemane Bamba konakladığı otelde rahatsızlanmış ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırılmıştır. Teknik Direktörümüz Soulemane Bamba, 31 Ağustos günü doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşam savaşını kaybetmiştir. Teknik Direktörümüz Soulemane Bamba'nın hastaneye kaldırıldığı günden itibaren tedavisine ivedilikle başlayan ve Soulemane Bamba'nın yaşaması için elinden gelenin fazlasını yapan doktorlarımıza, hemşirelerimize ve tüm hastane personellerine teşekkürü bir borç biliriz. Bu bağlamda, Teknik Direktörümüzün vefatının ardından cenaze nakil işlemleri için bizlerden yardımlarını esirgemeyen başta Manisa Valisi Enver Ünlü, Manisa Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Manisa Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Manisa FK Başkanı Buket Aktan, Manisaspor eski Başkanlarından Emre Hasgör, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Bayram Akgül, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Mevlüt Aktan, Manisa kamu, kurum ve kuruluşları personellerine ve ismini geçiremediğimiz herkese sonsuz teşekkürlerimizi iletiriz. Teknik Direktörümüz vefatı, başta büyük Adanaspor ailesi ve tüm futbol severleri yasa boğmuştur. Başta Adanaspor'umuz olmak üzere tüm futbol camiasının tekrardan başı sağ olsun" sözlerine yer verildi. - ADANA