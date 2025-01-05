Stat: Yeni Adana
Hakemler: Ali Yılmaz, Hüsnü Emre Çelimli, Oğuz Kağan Çalışır
Adanaspor: Jankat Yılmaz, Fofana, Doğukan Emeksiz (Dk. 46 Metehan Altunbaş), Dabo (Dk. 90+5 Burhan Tuzun), Donkor, Cıss, Fatih Kurucuk, Harun Alpsoy, Mehmet Feyzi Yıldırım, Diakite (Dk. 59 Tapsoba), Yepie (Dk. 88 Ferhat Katipoğlu)
Amed Sportif Faaliyetler: Veysel Sapan, Veli Çetin, Cassubie, Mehmet Murat Uçar, Lourenço, Uğur Adem Gezer, Gradel, Sinan Kurt (Dk. 72 Oktay Aydın), Yılmaz Ceylan, Alberk Koç, Yakal Taylan
Sarı kartlar: Dk. 40 Yepie, Dk. 45+2 Doğukan Emeksiz, Dk. 66 Tapsoba (Adanaspor), Dk. 49 Murat Uçar, Dk. 54 Alberk Koç (Amed Sportif Faaliyetler)
Kırmızı kart: Dk. 57 Lourenço (Amed Sportif Faaliyetler)
Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Adanaspor ile Amed Sportif Faaliyetler, 0-0 berabere kaldı.
Son Dakika › Spor › Adanaspor ve Amed 0-0 Beraberlik - Son Dakika
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