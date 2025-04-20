Adanaspor, Yeni Malatyaspor'u 4-0 Yendi

Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında Yeni Malatyaspor evinde karşılaştığı Adanaspor'a 4-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

8. dakikada Orkan'ın ara pasında Doğukan'dan dönen topa beklemeden vuran Orkan'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

44. dakikada Yeni Malatyaspor'da Yiğit'in ceza sahasında rakibine yaptığı hareket sonrası hakem penaltı kararı verdi. Topun başına geçen Endri Çekiçi, topu kalecinin sağından ağlarla buluşturdu. 0-2

45. dakikada Adanaspor'da Yasin'in kale önüne yaptığı pas ile topla buluşan Fevzi, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlara gönderdi. 0-3

77. dakikada Adanaspor'da yaklaşık Hıdır'ın orta sahadan kaleye çektiği vuruşunda, kaleci Enes'in son anda müdahalesiyle meşin yuvarlak direğe çarparak döndü.

87. dakikada konuk ekipte sağ kanattan gelişen atak sonrası kale önünde topu alan Burhan'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-4

Hakemler: Yusuf Ziya Gündüz, Serdar Osman Akarsu, Ömer Lütfü Aydın

Yeni Malatyaspor: Muhammed Salik, Yiğit, Alperen, Emircan, Emir (Eymen dk. 84), Kerem (Mehmet Veysi dk. 79), Murat (Kemalcan dk. 84), Enes, Halil (Muhammed Göktürk dk. 46), Umut, Osman (Ömer Çağrı dk. 46)

Yedekler: Çınar, Eray, Kürşat, Metehan, Talha,

Teknik Direktör: Murat Uçkun

Adanaspor: Nurullah (Muhammed Emin dk. 46), Yasin (Azer dk. 76), Feyzi, Yusuf, Cem, Hıdır, Doğukan (Burhan dk. 64), Endri Çekiçi (Candeias dk. 79), Orkan, Metehan, Elias (Emir Can dk. 46)

Yedekler: Saffet, Daniel, Sokol Cikalleshi, Andrei Ivan

Teknik Direktör: Yusuf Şimşek

Goller: Orkan (dk. 8), Endri Çekiçi (dk. 44 pen.), Fevzi (dk. 45), Burhan (dk. 87) (Adanaspor)

Kırmızı kart: Yiğit (dk. 41) (Yeni Malatyaspor)

Sarı kartlar: Alperen, Emir, Ömer, Murat (Yeni Malatyaspor), Fevzi, Endri, Azer (Adanaspor) - MALATYA