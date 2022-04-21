Adanaspor-Yılport Samsunspor maçının ardından - Son Dakika
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Adanaspor-Yılport Samsunspor maçının ardından

21.04.2022 20:00
Adanaspor-Yılport Samsunspor maçının ardından

Spor Toto 1. Lig'in 33. haftasında ağırladığı Yılport Samsunspor'u 1-0 yenen Adanaspor'un teknik direktörü Sait Karafırtınalar, kritik bir maç kazandıklarını söyledi.

Spor Toto 1. Lig'in 33. haftasında ağırladığı Yılport Samsunspor'u 1-0 yenen Adanaspor'un teknik direktörü Sait Karafırtınalar, kritik bir maç kazandıklarını söyledi.

Karafırtınalar, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, sergilenen iyi oyun ve mücadele nedeniyle oyuncularını tebrik etti.

Kaybetmeleri halinde çok daha başka senaryoların konuşulacağı bir maç olduğunu dile getiren Karafırtınalar, şunları kaydetti:

"En zor, en sert takımlardan bir tanesiyle oynadık. Samsunspon takımının ön tarafı belki de bu ligin en iyisi. Bireysel yetenekleri çok fazla olan bir takıma karşı mücadele verdik. Dediğim gibi kaybedilseydi çok daha farklı şeyler olabilirdi. Ancak kazanınca hem düşme potasına hem de play-off etabına 7 puan kaldı. Her iki noktadaya da aynı mesafedeyiz. İnşallah en iyi yerde ligi bitiririz."

Uyar: "Futbol şansı Adanaspor'un yanındaydı"

Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Yücel Uyar, göreve yeni geldiğini anımsattı.

Kaybettikleri için üzgün olduklarını ifade eden Uyar, "İstemediğimiz bir sonuç ortaya çıktı. Yediğimiz gol son derece amatörceydi. Hiç olmayacak pozisyonda golü kalemizde gördük. Eksiklerimiz vardı, oyuna çok asılmadık. Coşkumuz eksikti. Tabii tüm oyuncuları kastetmiyorum. Çok çabalayan da vardı ama temposu düşük arkadaşlarımız vardı. İkinci devre değişikliklerle biraz oyunu hareketlendirdik ama maalesef son vuruşlarda, final paslarında başarı gösteremedik. Futbol şansı da biraz Adanaspor'un yanındaydı." ifadelerini kullandı.

Uyar, Türkiye'de galip durumdaki takımların vakit geçirmeye fazla çalıştığını belirterek, "Adanaspor'u tebrik ediyordum. Bence iyi mücadele ettiler ama böyle yatmalara, kalkmalara hiç gerek yoktu. Alıştık Türk futbolunda. Sadece onlar da yapmıyor. " diyerek sözlerini tamamladı.

Adanaspor-Yılport Samsunspor maçının ardından
Adanaspor-Yılport Samsunspor maçının ardından

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Kaynak: AA

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