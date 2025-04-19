Adasokağı, Bursa\'yı 28-27 Yendi

Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off 1-4 etabı ilk maçında Adasokağı, deplasmanda Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 28-27 yendi.
Üçevler Spor Tesisi'ndeki karşılaşmanın ilk yarısı 13-13 tamamlandı.
İkinci devrede skor üstünlüğünü sağlayan konuk ekip, salondan 28-27 galip ayrıldı.
İki galibiyete ulaşan ekibin finale yükseleceği seride ikinci karşılaşma, 21 Nisan Pazartesi günü saat 14.00'te yine Bursa'da oynanacak.
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