Adem Doruk Küpeli Bronz Madalya Kazandı

Spor

Milli eskrimci Adem Doruk Küpeli, Özbekistan'da düzenlenen Gençler Kılıç Dünya Kupası'nda bronz madalya elde etti.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre başkent Taşkent'te düzenlene organizasyonda yarı finalde karşılaştığı Özbek Zuhriddin Kodirov'a 15-10 yenilen Adem Doruk Küpeli, organizasyonda bronz madalya kazandı.

Milli sporcu Kerem Çağlayan 16'ncı, Furkan Yaman 32'nci, Enes Talha Kalender 40'ıncı, Toprak Altınçekiç 44'üncü, Tolga Aslan 48'inci, Mehmet Emir Uğurlu 50'nci ve Arda Tanerler ise organizasyonda 87'nci oldu.

Kadınlar kılıçta dün gerçekleşen mücadeleleri Begüm Alkaya 35'inci, Zehra Kerem 52'nci, Zehra Nehir Cihan 68'inci, Nil Güngör 75'inci ve Nehir Yıldırım 79'uncu tamamladı.

Gençler Dünya Kupası yarın sona erecek.