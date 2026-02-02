Ademola Lookman, Atletico Madrid\'de! Bonservisi ve maaşı belli oldu

İsmi ara transfer döneminde uzun süre Süper Lig devi Fenerbahçe ile anılan Atalantalı futbolcu Ademola Lookman'ın yeni takımı belli oldu.
La Liga ekibi Atletico Madrid, Nijeryalı futbolcu Ademola Lookman'ı kadrosuna kattığını duyurdu. Lookman, İspanyol devine 5 yıllık imza attı.
Atletico Madrid, bu transfer için Atalanta'ya 35 milyon euro bonservis ve 5 milyon euro bonus olmak üzere toplamda 40 milyon euro bonservis ödeyecek. 28 yaşındaki oyuncu, yıllık 6 milyon euro kazanacak.
Atalanta formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı 137 maçta 55 gol atan deneyimli oyuncu, 27 golün de pasını verdi.
